В Кремле оценили выводы WSJ о Путине и смерти Навального
Материал The Wall Street Journal (WSJ) о смерти Алексея Навального не заслуживает внимания, так как содержит «пустые рассуждения», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее WSJ со ссылкой на данные Центрального разведывательного управления США, Управления директора национальной разведки и разведывательного подразделения Госдепартамента сообщило, что президент России Владимир Путин, «вероятно, не отдавал приказ об убийстве Навального».
«Честно говоря, я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания — такие очень, я бы сказал, пустые какие-то рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива для мировой аудитории», — сказал Песков.
О смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. По данным ведомства, ему стало плохо после прогулки, он потерял сознание, а реанимационные действия оказались безуспешны. Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.
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