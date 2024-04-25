Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 годам тюрьмы по делу о шпионаже

Суд в Польше приговорил российского реконструктора к 2,5 годам тюрьмы

Приговор вынесен россиянину, занимавшемуся исторической реконструкцией. По версии следствия, ему удалось наладить контакты с польскими военными ради сбора данных

Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press

Окружной суд Гданьска приговорил к 2,5 года тюрьмы россиянина по обвинению в шпионаже в пользу разведки России, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«16 апреля 2024 года в Гданьском окружном суде был вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионской деятельности в пользу российской разведки, и трем гражданам Польши за коррупционные преступления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии обвинения, он занимался деятельностью групп исторической реконструкции, в процессе он установил и поддерживал контакты военнослужащими Войска Польского, которые использовал в своей деятельности «в интересах российской разведки».

В частности, его интересовала информация о местонахождении отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуре, структуре командования, а также сведения о вооружении подразделений.

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

Материал дополняется