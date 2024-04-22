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Военная операция на Украине ,  
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Москвич получил 5 лет принудительных работ по делу о фейках после опроса

Сюжет
Военная операция на Украине
Юрия Коховца приговорили к пяти годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Мужчину обвинили в распространении фейков об армии после уличного интервью
Юрий Коховец
Юрий Коховец (Фото: astrid1108 / VK)

Суд приговорил москвича Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ и запрету администрировать сайты на четыре года, сообщила РБК его адвокат Елена Шереметьева.

Коховца обвинили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды), следует из базы данных Мосгорсуда. Заседание проходило в Останкинском районном суде Москвы. Дело Коховца поступило туда 30 мая прошлого года.

Дело против Коховца завели после уличного опроса «Радио Свобода» в июле 2022 года (на тот момент издание было признано иноагентом, его сайт был заблокирован; два месяца назад признано нежелательной организацией).

Как сообщает «Осторожно, новости», Коховец, дезинсектор по профессии, в интервью говорил в том числе о событиях в городе Буча под Киевом. В апреле 2022-го СМИ публиковали фотографии и видео из Бучи, в том числе с телами погибших мирных жителей. Минобороны сообщало, что это является провокацией и постановкой, устроенной украинской стороной.

Для москвича запросили 5,5 лет по статье о фейках после уличного опроса
Политика
Юрий Коховец

По данным «Осторожно, новости», 37-летнего мужчину опознали по видео с интервью. Обвинение запросило для Коховца пять с половиной лет заключения в колонии общего режима, а подсудимый в последнем слове попросил дать ему штраф. Коховец после оглашения приговора заявил, что доволен решением суда, не планирует обжаловать и рад, что «закончился этот этап жизни». «Осторожно, новости» опубликовало видео его заявления, где мужчина говорит, что к принудительным работам добавили удержание 10% зарплаты.

Коховцу дали максимальный срок принудительных работ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Останкинский суд Москвы приговор фейк принудительные работы Буча
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