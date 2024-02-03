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Военная операция на Украине ,  
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Суд отказался арестовать врача детской больницы за фейки про армию

Московский суд не стал арестовывать педиатра Буянову по делу о фейках про армию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Тушинский районный суд Москвы не стал арестовывать педиатра Надежду Буянову, обвиняемую по делу о фейках о российской армии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Буянова обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 297.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Дело завели после того, как педиатр на приеме в детской больнице «некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции». Следователь требовал заключить Буянову под стражу, но суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и запретил врачу определенные действия. Обвиняемую освободили из-под стражи в зале суда.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Телеграм-канал Mash со ссылкой на мать мальчика утверждал, что дежурный терапевт Буянова спросила, почему ребенок капризничает. На ответ о том, что у него недавно погиб отец в зоне военной операции, из-за чего он тоскует, врач заявила, что мужчина был «законной целью для Украины». После этого женщина написала на врача заявление в полицию. Сама Буянова отрицает, что говорила такие слова.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ведомство посчитало комментарий Буяновой насмешкой: «...сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины».

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Следственный комитет уголовное дело Москва Тушинский суд
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