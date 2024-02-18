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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемая в «фейках» педиатр подала иск о восстановлении на работе

Обвиняемая в фейках врач детской больницы подала иск о восстановлении на работе
Сюжет
Военная операция на Украине
Врач Надежда Буянова отрицает обвинения в том, что некорректно высказалась об отце ребенка, погибшего на Украине. Подтверждающих это аудиозаписей нет. Несмотря на это, на женщину завели дело и уволили с работы, у нее прошли обыски
Обвиняемая в «фейках» педиатр подала иск о восстановлении на работе

Врач-педиатр Надежда Буянова, которую уволили из московской поликлиники после того, как женщине вменили публичное распространение заведомо ложной информации об армии (ч. 1 ст. 297.3) подала иск о восстановлении на работе, сообщил РБК ее адвокат Оскар Черджиев.

Заявление подано в Тушинский суд Москвы. Сторона защиты требует также взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и моральный вред.

По словам Черджиева, Буяновой до сих пор не вернули паспорт, который был изъят в начале февраля. «Поскольку суд отказался заключать ее под стражу, паспорт должны были вернуть, с этим пока вопрос не решен еще. <...> Его отсутствие представляет серьезное ограничение для нормальной жизнедеятельности моей клиентки и даже упрощенные вещи, такие как участие в судебных процессах, становятся проблематичными», — отметил защитник.

Адвокат также предоставил РБК видео после обысков у Буяновой в начале февраля, где показана разгромленная квартира. «Не обращая на мои просьбы более аккуратно вести себя, проводить обыск, они [силовики] как будто умышленно все крушили, ломали, вытряхивали», — говорит на записи педиатр.

Обвиняемая в «фейках» педиатр подала иск о восстановлении на работе
Video

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Черджиев отметил, что обвинения, которые были выдвинуты в адрес Буяновой, не были подтверждены, суд отказался арестовывать ее по ходатайству следствия, «что свидетельствует об отсутствии веских оснований для подобного решения».

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Дело против Буяновой было заведено после публикации в телеграм-канале Mash видео женщины, чей муж погиб в ходе боев на Украине. Как утверждал канал, на приеме в поликлинике терапевт спросила, почему ее ребенок капризничает, а услышав ответ о погибшем отце, сказала, что мужчина был «законной целью для Украины». После этого женщина написала на врача заявление в полицию.

Сама Буянова отрицает, что произносила такие слова, и заявляет, что ее оговорили. Черджиев отмечал, что суду не предоставили аудиозапись приема, этот вопрос сняло следствие. «В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова», — подчеркивал он. Несмотря на это, глава Следственного комитета поручил завести уголовное дело; в сообщении ведомства говорилось о проверке сведений, что врач высказалась «о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». 3 февраля суд избрал педиатру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Теги
Яна Баширова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
педиатр дискредитация армии уголовное дело увольнение обыски
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