Обвиняемая в «фейках» педиатр подала иск о восстановлении на работе
Врач-педиатр Надежда Буянова, которую уволили из московской поликлиники после того, как женщине вменили публичное распространение заведомо ложной информации об армии (ч. 1 ст. 297.3) подала иск о восстановлении на работе, сообщил РБК ее адвокат Оскар Черджиев.
Заявление подано в Тушинский суд Москвы. Сторона защиты требует также взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и моральный вред.
По словам Черджиева, Буяновой до сих пор не вернули паспорт, который был изъят в начале февраля. «Поскольку суд отказался заключать ее под стражу, паспорт должны были вернуть, с этим пока вопрос не решен еще. <...> Его отсутствие представляет серьезное ограничение для нормальной жизнедеятельности моей клиентки и даже упрощенные вещи, такие как участие в судебных процессах, становятся проблематичными», — отметил защитник.
Адвокат также предоставил РБК видео после обысков у Буяновой в начале февраля, где показана разгромленная квартира. «Не обращая на мои просьбы более аккуратно вести себя, проводить обыск, они [силовики] как будто умышленно все крушили, ломали, вытряхивали», — говорит на записи педиатр.
Черджиев отметил, что обвинения, которые были выдвинуты в адрес Буяновой, не были подтверждены, суд отказался арестовывать ее по ходатайству следствия, «что свидетельствует об отсутствии веских оснований для подобного решения».
Дело против Буяновой было заведено после публикации в телеграм-канале Mash видео женщины, чей муж погиб в ходе боев на Украине. Как утверждал канал, на приеме в поликлинике терапевт спросила, почему ее ребенок капризничает, а услышав ответ о погибшем отце, сказала, что мужчина был «законной целью для Украины». После этого женщина написала на врача заявление в полицию.
Сама Буянова отрицает, что произносила такие слова, и заявляет, что ее оговорили. Черджиев отмечал, что суду не предоставили аудиозапись приема, этот вопрос сняло следствие. «В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова», — подчеркивал он. Несмотря на это, глава Следственного комитета поручил завести уголовное дело; в сообщении ведомства говорилось о проверке сведений, что врач высказалась «о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». 3 февраля суд избрал педиатру меру пресечения в виде запрета определенных действий.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри