На главу «Мемориала» в Екатеринбурге составили протоколы о дискредитации

Поводом для составления протоколов стали публикации на сайте «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда). Сам Мосин заявил, что у него нет доступа к сайту

Алексей Мосин (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

На главу офиса правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) в Екатеринбурге Алексея Мосина составили два протокола о дискредитации армии. Об этом он сообщил It’s My City.

По каждому из них историку может грозить штраф до 50 тыс. руб.

По информации издания, рано утром силовики приехали к Мосину домой и попросили проехать с ними в участок. По словам Мосина, поводом стали публикации на сайте «Мемориала».

Мосин заявил It’s My City, что у него нет доступа к сайту правозащитной организации, поэтому он не мог сделать эти публикации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Мемориала», а также в региональные управления МВД и Следственного комитета.

В июне в екатеринбургском офисе «Мемориала» прошел обыск. Полиция изъяла печатные материалы и технику, сообщили «Вечерние ведомости». Поводом для обыска стала поступившая силовикам информация, что офис якобы распространял террористическую и экстремистскую литературу. В апреле екатеринбургскому «Мемориалу» вернули все изъятое. По словам Мосина, никаких претензий в адрес офиса высказано не было, ничего запрещенного в деятельности организации не обнаружено.

В декабре 2022 года мэрия Екатеринбурга решила расторгнуть договор аренды с местным «Мемориалом». Поводом в администрации назвали задолженность в размере 11,7 тыс. руб. Представители «Мемориала» сообщили о погашении долга. В итоге офис переехал в другое здание.

Верховный суд ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод получили Нобелевскую премию мира. В «Мемориале» назвали премию данью уважения всему правозащитному сообществу, но отметили, что она вряд ли поможет в уменьшении давления. Там также усомнились, что смогут получить денежную премию.