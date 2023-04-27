МВД связало рост аварийности с санкциями и дефицитом новых автомобилей

Из-за санкций произошло перераспределение транспортных потоков с западного направления на юго-восток, а инфраструктура оказалась не готова к этому, следует из отчета научного центра МВД

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Введение международных экономических санкций и закрытие границ привели в 2022 году к росту аварийности, прежде всего в восточных регионах страны, на ряде автотрасс количество ДТП выросло почти до 80%, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, пишет «Коммерсантъ». Авторы доклада связывают это с перераспределением транспортных потоков с западного направления на юго-восток — Турцию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Грузию, Китай. В результате основные транспортные артерии оказались перегруженными, увеличились пробеги транспортных средств, пояснили они.

Так, на федеральной трассе А-320 (Омск — граница с Казахстаном) аварийность выросла в прошлом году на 76%, на Р-297 «Амур» (Чита — Хабаровск) — на 25%, А-321 (Барнаул — граница с Казахстаном) — на 20,8%, на Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск — граница с Монголией) — на 9%. Кроме того, увеличилось количество аварий с участием водителей-иностранцев в федеральных округах, граничащих с азиатскими странами: в Дальневосточном зафиксирован подъем на 29,6%, Уральском — на 27,8%, Сибирском — на 15,1%. На трассах, которые ведут к западным границам, аварийность, наоборот, снизилась: на М-9 — на 23,8%, на М-10 — на 23%, на Р-21 (Санкт-Петербург — Норвегия) — на 17,6%.

Согласно отчету, автопарк за год увеличился всего на 0,5%, тогда как прежде ежегодно рос на 1,4–1,9%. В Научном центре МВД объясняют это падением спроса на автотранспорт, остановкой и приостановкой ряда производств, а также сложностями в поставках значимых комплектующих материалов.

Уже сейчас в России сроки эксплуатации 25,6% (13 млн) легковых автомобилей, 41,1% (2,7 млн) грузовиков, 22,9% (0,2 млн) автобусов и 80,6% (1,9 млн) мотоциклов превышают 15 лет. Авторы доклада опасаются, что увеличение сроков эксплуатации машин, а также использование «альтернативных, менее качественных» запчастей может отразиться на безопасности дорожного движения.

В отчете также отмечается, что количество подержанных машин, ввезенных из восточных стран (в основном японских брендов), выросло на 72%, причем большая их часть праворульные. «Дальнейшее увеличение их ввоза может негативно сказаться на состоянии аварийности с учетом того, что наибольшая популярность таких ТС традиционно наблюдается в восточной части страны, где в настоящее время уже осложнилась ситуация с аварийностью из-за переориентации транспортных потоков», — предупреждают авторы.

Российская промышленность по итогам 2022 года сократилась на 0,6%, сообщил Росстат. Среди конкретных отраслей наибольший спад был зафиксирован в производстве автотранспортных средств (минус 51%), бытовых приборов (минус 40%), комплектующих и принадлежностей для автомобилей (минус 38%).