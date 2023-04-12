Как интеллектуальные системы снижают аварийность на дорогах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Модернизация дорожного хозяйства предполагает сегодня активное внедрение инноваций, связанных с IТ-решениями.

Плотная застройка крупных городов не всегда позволяет расширить количество полос на дорогах или открыть новую транспортную артерию для борьбы с пробками. Когда стандартные способы оптимизации дорожного движения не действенны, на помощь приходят интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Стартовавший в 2019 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» предусматривает внедрение ИТС в агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек.

Сегодня уже есть возможность оценить результаты и дальнейшие перспективы этой работы.

Согласно данным открытой статистики Госавтоинспекции в России, за период

с 2020 по 2022 год количество ДТП снизилось на 12,7%, погибших в них —

на 12,3% и раненых — на 12,8%.

Интеллектуальное управление обеспечивает автоматизированный контроль движения транспорта, способствуя снижению его задержек, сокращению числа ДТП и тяжести их последствий. Эффективность «умных» технологий подтверждают данные Европейской ассоциации ИТС, согласно которым интеллектуальные транспортные системы на 20% повышают пропускную способность улично-дорожной сети без строительства новых сооружений и на один год сокращают потерю времени в поездках в жизни среднестатического человека.

Благодаря мерам нацпроекта, направленным на поддержку в использовании «умных» разработок, регионы стали активнее включать новые технологии в процесс управления транспортом.

К началу текущего года к мероприятиям по внедрению ИТС подключился уже 51 регион, а годом ранее в этой работе были задействованы 42. Каждый регион проходит несколько этапов: разработка локальных проектов ИТС, подключение оборудования и программного обеспечения, их интеграция в единую цифровую платформу по управлению транспортной системой.

Согласно методическим рекомендациям Минтранса России, регионы должны последовательно достигать пяти соответствующих уровней зрелости. Например,

на первом уровне регион оснащает техническими средствами сбора данных о параметрах движения 40% городских дорог, настраивает адаптивное управление (то есть реагирование на загруженность дорог) 20% светофоров и интегрирует не менее трех подсистем и центров управления в единую цифровую платформу. Чем выше уровень, тем более эффективна и автоматизирована система управления дорожным движением.

Так, к началу этого года первого уровня зрелости ИТС достигли Пермский, Краснодарский края, Тульская, Белгородская, Ростовская, Вологодская области, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, а второго уровня — Красноярский край и Тюменская область.

На фоне ограничения доступа к иностранным комплектующим внедрение автоматизированных ресурсов в отрасли не замедлилось: напротив, появились новые предпосылки для поддержания технологического суверенитета страны. Большое внимание государство уделяет импортозамещению в этой области. Отечественные разработчики и производители информационно-телекоммуникационных технологий, продукты которых используются в ИТС, получили господдержку. В итоге, в частности, регионы широко используют отечественные дорожные метеорологические станции и детекторы транспорта.

Федеральное дорожное агентство, ФКУ «Дороги России» совместно

с ФАУ «РОСДОРНИИ» сопровождают эти процессы, участвуют в разработке государственных стандартов и актуализации нормативно-правовой базы, проводят консультации для представителей отрасли на каждом этапе включения «умных» сервисов в процесс дорожного движения. Очевидно, что сегодня благодаря масштабному использованию интеллектуальных транспортных технологий формируется качественно новый подход к обеспечению безопасности дорожного движения в городах России.