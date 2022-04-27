Bloomberg узнал об отклоненном платеже Германии за российский газ

Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию со стороны Gazprom Marketing & Trading Ltd, несмотря на то, что компания пыталась провести оплату с использованием рублевого счета, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об одном из платежей по среднесрочному контракту на поставку 7 ТВт·ч до конца 2023 года, рассказал собеседник агентства. Компания предпринимает усилия для проведения оплаты и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома», говорят источники агентства.

Gazprom Marketing & Trading Ltd входит в группу Gazprom Germania. О прекращении участия в последней российский «Газпром» сообщил 1 апреля. После этого немецкие власти сообщили, что контроль над компанией до 30 сентября перейдет Федеральному сетевому агентству Германии.

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