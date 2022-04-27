Путин на топорные попытки изоляции России пообещал больше свободы бизнеса

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Россия будет вести политику большей открытости и расширения свободы бизнеса в ответ на «топорные» попытки изоляции страны, заявил в ходе выступления в Совете Федерации президент Владимир Путин. Трансляция велась на YouTube.

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«Мы ответим на грубые, часто топорные, внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать, большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», – заявил президент.

Решение этих задач требует непосредственного участия законодательных органов на разных уровнях, в том числе на региональном, отметил он.

«Я прошу вас лично, напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, с бизнесом, НКО, трудовыми коллективами, помогать им в разрешении возникающих проблем», – заявил Путин.

В итоге необходимо прийти к дополнительным, системным мерам поддержки, указал Путин. Обращаясь к Совету Федерации, он также призвал парламентские партии работать солидарно и быть «на прямой связи с людьми».

«Важно всем людям, всем им уделять время и внимание. Откликаться, если к вам обратились за помощью и защитой», – сказал президент.

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