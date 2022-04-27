Власти пообещали меры поддержки строителям офисов и торговых центров

Хуснуллин: на строительство торговых центров и заводов будут выдавать кредиты под 15%

Девелоперы торговой, офисной и складской недвижимости смогут получать кредиты на строительство под 15%, заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Такая же ставка будет действовать для займов на строительство заводов

Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти планируют в ближайшее время запустить комплекс мер поддержки коммерческой недвижимости, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Пока финансирование коммерческой недвижимости, к которой относят, например, торговые комплексы и бизнес-центры, вызывает у него «большое беспокойство».

Меры поддержки будут включать субсидирование ставок по инвестиционным кредитам, которые выдаются на строительство. Планируется, что застройщики смогут получить такие кредиты по ставке 15%. При снижении ключевой ставки, которая сейчас составляет 17%, ставка по субсидированным кредитам также может быть снижена, подчеркнул Хуснуллин.

В прошлом году в России было построено более 50 млн кв. м коммерческой недвижимости. «И она пока никакими мерами поддержки не поддержана. Это офисы, торговля, завод какой-то, склад. На всякий случай — это 3 трлн руб. выручки в год. Это огромный сегмент, который надо поддерживать», — уверен Хуснуллин.

Если не поддержать эту отрасль, то через месяц-два со стройки «все разбегутся», говорит он. Вице-премьер отмечает, что уже сейчас видит остановку некоторых коммерческих строек. «Поэтому деньги нужны сейчас. Я всегда говорю, деньги — это как кровь в организме человека: если крови нет, то труп. Надо, чтобы банки сейчас финансировали стройку. Финансировали любой ценой», — заключил вице-премьер.

Аналогичная мера по продержке застройщиков жилья была запущена в апреле. На субсидии банкам, выдающим кредиты в 2022 году, планируется потратить 35 млрд руб. Кроме того, Москва выделит 10 млрд руб. на программу по субсидированию кредитов для строительства нежилой недвижимости.