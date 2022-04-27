МИД Германии заявил об открытом для Киева «европейском доме»

При этом глава немецкого МИДа подчеркнула, что нельзя обещать Украине вещи, которые невозможно выполнить

Анналена Бербок (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

«Европейский дом» открыт для Украины, но нельзя обещать вещи, которые не можешь выполнить. Об этом заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок, отвечая в бундестаге на вопрос о перспективах вступления страны в ЕС, трансляцию вел Der Spiegel.

«Европейский дом, конечно, открыт для Украины. <...> Президент Еврокомиссии передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация. Но мы должны уберечь себя от того, чтобы обещать вещи, которые мы не сможем выполнить», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Кроме этого Бербок выступила за продолжение поставок Киеву немецкого оружия и напомнила об ответственности Германии как самой большой страны в Евросоюзе. «Мы должны поддержать право Украины на самооборону», — отметила она.

Украина заключила соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Отказ подписать документ экс-президентом Виктором Януковичем стал причиной массовых протестов, которые впоследствии привели к смене власти на Украине. С 2019 года стремление Украины вступить в ЕС закреплено в Конституции.

После начала спецоперации России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и передал ее в Брюссель. Прибывшая в апреле в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому специальный опросник для стран-кандидатов, заполненный вариант которого украинский президент через несколько дней передал европейским властям.

Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения поддержали идею «ускоренного» вступления Украины в ЕС. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон указывал, что процедура присоединения не может быть открыта для государства, на территории которого идут боевые действия.

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В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг 24 апреля заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС, а также призвал, проявляя гибкость, найти другие способы усилить сотрудничество Брюсселя и Киева. В Киеве его заявление назвали «стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы».

В Кремле считают, что вопрос вступления Украины в Евросоюз находится «в другой плоскости», нежели ее принятие в НАТО. «ЕС — это не военно-политический блок», — указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.