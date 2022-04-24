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Политика ,  
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Киев назвал недальновидным заявление МИД Австрии о членстве Украины в ЕС

Украина стала форпостом защиты безопасности ЕС и имеет право требовать признания своей стратегической роли для союза, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

Высказывания министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга против вступления Украины в ЕС являются недальновидными и не отвечают интересам Европы, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, опубликованном на сайте ведомства.

«Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы», — считает он.

Николенко также утверждает, что включение Украины в союз поддерживает большинство населения стран — учредителей ЕС (Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург).

В нынешних обстоятельствах Украина стала «форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей», поэтому имеет право требовать признания ее заслуг и стратегической роли для Европейского союза, заявил Николенко.

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Фото:Rob Stothard / Getty Images

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС, а также призвал, проявляя гибкость, найти другие способы усилить сотрудничество Брюсселя и Киева. Он также обратил внимание, что некоторые страны Западных Балкан уже давно являются официальными кандидатами на присоединение к ЕС (Сербия, например, имеет такой статус с 2009 года, Черногория — с 2010 года, Албания — с 2014 года).

Украина заключила соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Отказ подписать документ экс-президентом Виктором Януковичем стал причиной массовых протестов, которые впоследствии привели к смене власти на Украине. С 2019 года стремление Украины вступить в ЕС закреплено в Конституции.

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После начала спецоперации России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и передал ее в Брюссель. Прибывшая в апреле в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому специальный опросник для стран-кандидатов, украинский президент через несколько дней передал заполненный вариант анкеты европейским властям.

Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения поддержали идею «ускоренного» вступления Украины в ЕС, при этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что процедура присоединения не может быть открыта для государства, на территории которого идут боевые действия.

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Теги
Кирилл Соколов
вступление в ЕС Украина Австрия

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