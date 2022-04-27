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Минэкономики предложило оценивать губернаторов по наполненности ЕГРН

Минэкономики предлагает оценивать работу региональных властей по качеству и полноте данных о недвижимости, внесенной в ЕГРН. Инициатива является продолжением работы по цифровизации всех пространственных данных в России

Эффективность работы российских губернаторов, а также региональных и муниципальных ведомств, могут начать оценивать в том числе за счет качества и полноты данных о земле и недвижимости в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) в их регионах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее предложение Минэкономики.

По данным издания, при оценке будут учитываться доли муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон регионов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, а также доли количества земельных участков и участков границ между регионами. «Эффективность использования земельных ресурсов и качество контроля (надзора) за таким использованием напрямую зависят от наличия полных и актуальных сведений о них», — указывают авторы законопроекта.

Будет учитываться и работа по уточнению данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. Инициатива является продолжением работы по цифровизации всех пространственных данных и созданию мультимасштабной цифровой карты России, отмечает «Коммерсантъ».

В министерстве газете уточнили, что, по данным Росреестра, на апрель 2022 года в ЕГРН уточнены лишь 55,3% границ субъектов. По муниципалитетам эта доля равна 83,2%, населенным пунктам — 44,4%, территориальным зонам — 34,1%. Кроме того, ЕГРН содержит более 2 млн реестровых ошибок, что формирует экономические риски и потери для всех уровней бюджетной системы, отметили в ведомстве.

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В 2021 году в России утвердили создание госпрограммы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) для ускоренной цифровизации всех пространственных данных в России: о земле и недвижимости, геопространственных данных, сведений о правах и о кадастровой оценке. «Пока в этой сфере есть определенные сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов. У более чем 23 млн земельных участков нет установленных границ», — указывал тогда премьер-министр Михаил Мишустин.

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По планам правительства, к концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в едином государственном реестре недвижимости доведен до отметки 95%. Для координации этой работы кабмин создает госкомпанию «Роскадастр».

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Согласно указу президента России от 21 июля 2020 года, цифровая трансформация России является одной из национальных целей до 2030 года. Предполагается, что к этому сроку доля социально значимых услуг, доступных в электронном виде, вырастет до 95%; доля подключенных к широкополосному доступу в интернет домохозяйств увеличится до 97%; вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий должны вырасти в четыре раза по сравнению с 2019 годом и др.

Тем не менее авторы доклада НИУ ВШЭ отмечают, что введенные против России экономические санкции, включающие ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и временное прекращение деятельности на российском рынке множества иностранных компаний, ставят под угрозу планы по достижению национальной цели. «Могут быть приостановлены многие проекты цифровой трансформации, особенно предполагающие использование «подсанкционных» иностранного ПО, ИКТ-оборудования и электроники, как минимум до момента появления российских или зарубежных альтернатив», — говорится в исследовании.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Недвижимость Минэкономики губернаторы оценка работы
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