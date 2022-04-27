Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов Спорт, 00:24
Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны Политика, 00:16
Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России Технологии и медиа, 00:00
Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья Бизнес, 00:00
Байден выдвинул посла в Словакии на пост главы дипмиссии США на Украине Политика, 26 апр, 23:57
«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов с 7 голами Спорт, 26 апр, 23:53
Поощрение и наказание: как баллы для водителей спасут от ДТП Партнерский проект, 26 апр, 23:43
Госдеп подтвердил возвращение дипломатов США во Львов Политика, 26 апр, 23:27
Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы Бизнес, 26 апр, 23:26
В Warner Bros. выразили надежду на возвращение в Россию Технологии и медиа, 26 апр, 23:21
Американский клуб НХЛ заключил контракт с российским хоккеистом Спорт, 26 апр, 23:20
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 26 апр, 22:55
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в Николаеве Политика, 26 апр, 22:34
Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России Политика, 26 апр, 22:26
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России

Последние несколько лет российский ИT-сектор рос опережающими темпами, но росла и его зависимость от импорта. В условиях санкций эта зависимость ставит под угрозу планы по цифровой трансформации в стране, считают эксперты ВШЭ
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Введенные против России экономические санкции, включающие ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и временное прекращение деятельности на российском рынке множества иностранных компаний, ставят под угрозу планы по достижению национальной цели по цифровой трансформации до 2030 года. Такой вывод делают авторы доклада НИУ ВШЭ (есть у РБК).

«Могут быть приостановлены многие проекты цифровой трансформации, особенно предполагающие использование «подсанкционных» иностранного ПО, ИКТ-оборудования и электроники, как минимум до момента появления российских или зарубежных альтернатив», — отмечается в документе.

Согласно указу президента России от 21 июля 2020 года, цифровая трансформация является одной из национальных целей до 2030 года. Предполагается, что к этому сроку доля социально значимых услуг, доступных в электронном виде, вырастет до 95%; доля подключенных к широкополосному доступу в интернет домохозяйств увеличится до 97%; вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий должны вырасти в четыре раза по сравнению с 2019 годом и др.

SAP объявила о дальнейших мерах по уходу из России
Бизнес
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

В докладе НИУ ВШЭ отмечается, что в 2015–2021 годах темпы роста информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) превышали темпы роста ВВП: 35 против 7% в реальном выражении. В прошлом году сектор достиг валовой добавленной стоимости в объеме около 3,72 трлн руб.

Однако 70% этого показателя — 2,62 трлн руб., или $35,5 млрд, — приходилось на ИКТ-импорт товаров и услуг, и этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами (в 2019-м — 64%, в 2020-м — 67%), отмечают авторы доклада. Сохраняется, по их оценке, сильная зависимость от иностранного софта — как прикладного вроде систем планирования ресурсов предприятия (ERP), так и базового (операционные системы, управление базами данных и др.), а также от электронной компонентной базы и телекоммуникационного оборудования.

Какие санкции наложили на поставки ИКТ

После начала специальной военной операции на Украине в конце февраля власти США ввели запрет на ввоз в Россию без специальной лицензии высокотехнологичной продукции для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Предполагается, что по умолчанию в выдаче подобной лицензии будет отказано, исключения предполагаются лишь для товаров, обеспечивающих безопасность полетов и судоходства, гуманитарные потребности, межправительственное сотрудничество в космосе, гражданскую телекоммуникационную инфраструктуру и ряда других.

Власти ЕС запретили экспорт в Россию бытовой техники, игровых консолей и подобных товаров стоимостью свыше €750 за единицу, а также экспорт партий квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения дороже €10 млрд. Был значительно расширен список российских граждан и компаний, находящихся под санкциями.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать
Статьи
Pro
По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего
Прогнозы
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году
Статьи
Pro
Как повысить управляемость компании в смутные времена. 25 лучших практик
Инструкции
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи

На что влияют ограничения

После объявления о санкциях многие международные ИT-компании приостановили деятельность или отказались от работы на российском рынке, в том числе Oracle, SAP и Microsoft. Как отмечается в докладе НИУ ВШЭ, компьютерные услуги и софт Россия импортирует в основном из западных стран (крупнейшие поставщики — Германия с долей 16,4%, США с 9,6%, Нидерланды с 9,1% и др.). В импорте электроники, оборудования и прочих ИКТ-товаров 85% приходится на страны Азии, в том числе 65% — на Китай. Однако в основе большинства производимого в этом регионе оборудования и электроники лежат технологии и интеллектуальная собственность западных компаний, которые вправе накладывать ограничения на их экспорт в Россию, пишут авторы доклада.

«Билайн» получил партию оборудования от Huawei
Технологии и медиа
Фото:Ng Han Guan / AP

Технологические санкции в отношении России создают угрозу для развития триады сквозных технологий, лежащих в основе цифровой трансформации, — искусственного интеллекта, интернета вещей и сетей связи пятого поколения (5G). В частности, для развития искусственного интеллекта необходимы вычислительные мощности — суперкомпьютеры, при создании которых используются графические ускорители NVIDIA, Intel, AMD. В начале марта эти компании заявили о приостановке поставок в Россию. Негативное влияние на цифровую трансформацию в большинстве отраслей также окажут дефицит и удорожание серверов, систем хранения данных, недоступность специализированного зарубежного софта, а также инструментов разработки ПО.

Смягчить ограничения сможет параллельный импорт (позволяет ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей) и «другие адаптационные решения». Но в докладе подчеркивается, что в настоящее время «ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить себя всеми необходимыми цифровыми технологиями».

Согласно расчетам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, основанным на данных Росстата, в прошлом году расходы российских организаций на внедрение и использование цифровых технологий выросли на 26% по сравнению с 2020-м, но в этом году в реальном выражении они могут снизиться не менее чем на 26%, в 2023 году — упадут еще на 5%, а в 2024-м — вырастут на 7% по сравнению с уровнем предыдущего года «из-за более активного внедрения отечественного ПО, налаживания поставок ИКТ-оборудования».

Nokia уйдет из России
Бизнес
Фото:David Ramos / Getty Images

По словам Олега Кивокурцева, директора по развитию Promobot (разрабатывает роботов), технологические санкции «действительно создают угрозу для развития технологий, лежащих в основе цифровой трансформации». «Самой главной угрозой является блокирование поставок полупроводников, процессоров и другой высокотехнологичной продукции для телекоммуникаций. Без них не построить инфраструктуру связи. Единственным выходом из этой ситуации станет импортозамещение и успехи в переговорном процессе в отношении поставок», — соглашается он.

Александр Сиволобов, замруководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей, называет санкции «катализатором масштабных перемен». «Производителям придется переносить разработки на доступные технологические платформы, выстраивать надежные производственные цепочки и обновлять партнерства, а всей отрасли — адаптироваться к новой экономической «нормальности». Конечно, будет сложно, понадобятся дополнительные инвестиции, но сами по себе санкции — это не угроза, а резкое ускорение наметившихся в последние несколько лет процессов деглобализации мировой экономики и технологических связей», — считает Сиволобов. По его мнению, угрозой для отрасли будет «отрицание глубоких изменений, подход «временщика», ожидающего, «когда все вернется на круги своя». Необходимо «играть вдолгую», уметь адаптироваться и создавать новые партнерства со странами Азии и всего «глобального Юга», указывает он.

Какие еще негативные последствия от санкций

Помимо ограничений для ИКТ-импорта санкции негативно влияют на экспортно ориентированные ИТ-компании, которые работали преимущественно с западными заказчиками (на них приходилось минимум 70% экспорта компьютерных услуг в 2021 году, в том числе на США — 35%), говорится в докладе. По оценке «Руссофта», среди ИТ-компаний в России примерно одна треть работала в том числе на внешний рынок.

Осложнение экономического положения, угрозы «профессиональной изоляции» (отключения от привычных глобальных ИТ-сервисов) и другие факторы, возникающие на фоне санкций, обостряют проблему миграции высококвалифицированных ИТ-кадров, дефицит которых и ранее оценивался в несколько сотен тысяч человек. В докладе приводится оценка, что по этим причинам из России могут уехать 50–100 тыс. разработчиков ПО.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
При участии
Иван Ткачёв
цифровые технологии НИУ ВШЭ санкции импорт
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
«Билайн» получил партию оборудования от Huawei
Технологии и медиа
Nokia уйдет из России
Бизнес
SAP объявила о дальнейших мерах по уходу из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter