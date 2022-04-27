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Политика ,  
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Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о «хакерах из России»

Вашингтон считает, что к атакам с использованием вируса NotPetya в 2017 году причастны шесть россиян, работающих в спецслужбах России. Кремль ранее отвергал причастность Москвы к киберпреступлениям
Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС
Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС

США предлагают вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о шести россиянах, которых в Госдепартаменте считают причастными к хакерской атаке на институты США в июне 2017 года с использованием вируса NotPetya.

По данным Вашингтона, они работают в Главном управлении Генерального штаба ВС России (бывший ГРУ) и могут быть причастны к «преступному заговору, включающему вредоносную кибердеятельность» в отношении США.

Награда объявлена за «информацию, позволяющую идентифицировать или определить местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, участвует в злонамеренных кибер-действиях против критической инфраструктуры США».

Как утверждают в Госдепартаменте, все шестеро работали в подразделении, также известном под названиями Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking.

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Там считают, что подозреваемые россияне причастны к кибератаке 27 июня 2017 года, в рамках которой использовалось вредоносное ПО NotPetya. В ходе нападения пострадали компьютеры больниц и других медицинских учреждений, крупного производителя фармацевтики в США и других частных компаний. В совокупности они понесли почти $1 млрд убытков, говорится в сообщении Госдепартамента.

Под атаку вируса NotPetya в 2017 году кроме США попали Италия, Израиль, Сербия, Румыния, США, Литва, Венгрия и другие страны, в том числе Россия и Украина. Вирус блокировал компьютерные системы компаний и требовал плату за разблокировку. В «Лаборатории Касперского» утверждали, что после заражения и шифрования жесткого диска создатели вируса уже не могут расшифровать файлы и они остаются потерянными для жертвы.

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США сочли атаку NotPetya признаком участия России в конфликте в Донбассе
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Фото:Erik De Castro / Reuters

США обвинили Россию в создании и распространении вируса, а также назвали это «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины». К обвинениям присоединились Великобритания и Австралия.

Кремль категорически отверг причастность к кибератакам. «Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — заявил представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдепартамент США кибератака вознаграждение хакеры
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