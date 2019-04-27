Путин допустил соединение Севморпути с китайским «Морским шелковым путем»

Реализация такого проекта поспособствует созданию глобального и конкурентного маршрута, который соединит Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой, подчеркнул президент России

Владимир Путин (Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / AP)

Президент России Владимир Путин, выступая на первом заседании круглого стола форума «Один пояс — один путь» в Пекине, рассказал о долгосрочных задачах в различных сферах, которые для себя наметили российские власти. Среди них, указал глава государства, — возможность соединения Северного морского пути и китайского «Морского шелкового пути». Слова президента приводятся на сайте Кремля.

Севморпути власти, подчеркнул Путин, уделяют большое внимание. «Рассматриваем возможность состыковать его и китайский «Морской шелковый путь», — заявил глава государства, отметив, что в случае реализации подобного плана будет создан глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой.

«Такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров», — заметил президент. В связи с этим представленные на форуме государства он призвал подключиться к осуществлению подобной задачи (в целом на мероприятии присутствуют представители более 150 стран мира).

Кроме того, Путин обозначил новые перспективы, которые, по его словам, открываются с формированием транспортного коридора «Север — Юг», протяженностью более 7 тыс. км. «В его рамках будет налажено как железнодорожное, так и автомобильное сообщение, что позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии через Иран, Азербайджан и Россию в Европу», — рассказал президент, заметив, что «в вопросах совершенствования евразийской транспортной инфраструктуры Россия активно взаимодействует с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества».