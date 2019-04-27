Лидер лейбористов отверг приглашение на банкет с Трампом

Лидер лейбористов отверг приглашение на банкет с Трампом

По мнению Джереми Корбина, британский премьер Терезе Мэй не должна «стелить красную дорожку» перед президентом США, использующим «расистскую и женоненавистническую риторику»

Джереми Корбин (Фото: Joe Giddens / AP)

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отклонил приглашение на ужин в честь визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте партии.

«Тереза Мэй не должна стелить красную дорожку ради президента, который разрывает жизненно важные международные договоры, поддерживает отрицание изменения климата и использует расистскую и женоненавистническую риторику», — заявил Корбин.

Поддержание важных для Великобритании отношений с США не требует помпезных церемоний, считает лидер лейбористов. Он добавил, что готов встретиться с Трампом и обсудить с ним интересующие обе стороны вопросы.

Как отмечает газета The Guardian, помимо Корбина на прием в четь визита Трампа отказались приходить спикер палаты общин Джон Беркоу, лидер партии Либеральных демократов Винс Кейбл.