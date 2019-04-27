Лидер лейбористов отверг приглашение на банкет с Трампом

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отклонил приглашение на ужин в честь визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте партии.
«Тереза Мэй не должна стелить красную дорожку ради президента, который разрывает жизненно важные международные договоры, поддерживает отрицание изменения климата и использует расистскую и женоненавистническую риторику», — заявил Корбин.
Поддержание важных для Великобритании отношений с США не требует помпезных церемоний, считает лидер лейбористов. Он добавил, что готов встретиться с Трампом и обсудить с ним интересующие обе стороны вопросы.
Как отмечает газета The Guardian, помимо Корбина на прием в четь визита Трампа отказались приходить спикер палаты общин Джон Беркоу, лидер партии Либеральных демократов Винс Кейбл.