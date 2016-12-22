Мэрия Лондона разрешила запустить в воздух шар в виде «младенца Трампа»

Власти Лондона согласовали заявку активистов, которые намереваются запустить большой воздушный шар в ходе акции протеста, которая состоится 13 июля, в день визита президента США Дональда Трампа в столицу Великобритании, сообщает Sky News. Воздушный шар изображает Трампа в образе младенца.

«Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может принимать различные формы», — заявил представитель мэрии Лондона. Однако, пишет Reuters, организаторам акции потребуется также получить разрешение от полиции и службы управления воздушным движением.

Организаторы акции протеста планируют запустить воздушный шар с Парламентской площади в Вестминстере. Как пишет Sky, мэрия обязала организаторов привязать шар к земле, а также установила ограничение на высоту полета — 30 м. Высота воздушного шара — 6 м.

13 июля, в день визита Трампа в Лондон, активисты проведут марш протеста в центре города. Акция будет называться Stop Trump. Организаторы акции запустили интернет-петицию с требованием разрешить использовать воздушный шар, ее подписали 10 тыс. человек.