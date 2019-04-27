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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Госдеп распорядился вернуть детей американских дипломатов со Шри-Ланки
Дети американских дипломатов покинут Шри-Ланку из-за риска новых терактов. Гражданам США рекомендуется пересмотреть планы поездки в эту страны. 26 апреля на Шри-Ланке произошло три новых взрыва
Военные у церкви в в столице Шри-Ланки (Фото: Manish Swarup / AP)

Госдепартамент США распорядился об отъезде со Шри-Ланке детей американских дипломатов, уровень опасности страны подняли до третьего уровня, при котором рекомендуется отказаться от поездки, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Департамент также разрешил добровольный выезд нештатных государственных служащих США и членов их семей. Террористические группировки продолжают планировать возможные нападения на Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры, госучреждения, отели, клубы, больницы и другие места массового скопления людей.

Общество
На Шри-Ланке во время полицейской спецоперации произошло три взрыва

Из-за сложившейся на Шри-Ланке обстановки возможности властей США по оказанию помощи своим гражданам в этой стране ограничены, добавили в Госдепе. Тем, кто все же планирует посетить Шри-Ланку, внешнеполитическое ведомство советует следовать инструкциям местных властей, зарегистрироваться в спецальной программе для получения оповещений, а также мониторить местные СМИ на предмет критических событий.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

26 апреля во время полицейской спецоперации на Шри-Ланке произошли три взрыва, позже были задержаны трое подозреваемых в совершении терактов. Серия взрывов на Шри-Ланке прогремела 21 апреля, в день католической Пасхи. Погибли около 250 человек, еще 500 пострадали. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Госдеп, Шри-Ланка
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