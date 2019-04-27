Госдеп распорядился вернуть детей американских дипломатов со Шри-Ланки

Дети американских дипломатов покинут Шри-Ланку из-за риска новых терактов. Гражданам США рекомендуется пересмотреть планы поездки в эту страны. 26 апреля на Шри-Ланке произошло три новых взрыва

Военные у церкви в в столице Шри-Ланки (Фото: Manish Swarup / AP)

Госдепартамент США распорядился об отъезде со Шри-Ланке детей американских дипломатов, уровень опасности страны подняли до третьего уровня, при котором рекомендуется отказаться от поездки, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Департамент также разрешил добровольный выезд нештатных государственных служащих США и членов их семей. Террористические группировки продолжают планировать возможные нападения на Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры, госучреждения, отели, клубы, больницы и другие места массового скопления людей.

Из-за сложившейся на Шри-Ланке обстановки возможности властей США по оказанию помощи своим гражданам в этой стране ограничены, добавили в Госдепе. Тем, кто все же планирует посетить Шри-Ланку, внешнеполитическое ведомство советует следовать инструкциям местных властей, зарегистрироваться в спецальной программе для получения оповещений, а также мониторить местные СМИ на предмет критических событий.