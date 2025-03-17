WSJ увидела предостережение Украине в предыдущей ресурсной сделке США

США со временем изменили отношение к обязательствам по защите нефтяного комплекса Саудовской Аравии, что является «поучительным прецедентом». Страна имела тесные связи с США десятилетиями, но у Украины их нет, пишет WSJ

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Сделка США и Украины о разработке полезных ископаемых имеет «поучительный исторический прецедент» в виде неофициального соглашения Вашингтона с Саудовской Аравией по «нефти в обмен на безопасность», пишет The Wall Street Journal.

«Аргумент, что украинцы могут рассчитывать на косвенные гарантии безопасности со стороны США из-за экономической заинтересованности Америки в их редкоземельных элементах, является слабым звеном в их безопасности», — оценивает Грег Гауз, научный сотрудник аналитического центра Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Саудовская Аравия десятилетиями после Второй мировой войны обеспечивала себе безопасность за счет присутствия американских нефтяных компаний, качающих нефть. Их соглашение не утратило силы даже после национализации властями королевства энергопромышленности в 1980 году. В 1990-м США защитили страну, отправив почти 500 тыс. солдат для отражения нападения Ирака на Кувейт.

Однако теперь Саудовская Аравия видит, что военная помощь США не всегда защищает экономические интересы страны, и потому королевство стремится получить прочные гарантии. Издание напоминает, что в 2019 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, предположительно, иранская ракетная атака на крупнейшую саудовскую нефтяную установку осталась без ответа. Это усилило неуверенность Эр-Рияда в защите со стороны США и заставило видеть партнеров в сфере безопасности в России и Китае.

В 1990-м США рассматривали Персидский залив как стратегический актив в холодной войне, но к 2019 году позиция американских властей изменилась, объясняет Гауз. К тому моменту Вашингтон уже в значительной степени отказался от нефти, поступающей с Ближнего Востока, отмечает WSJ. По ее данным, одной из причин стало большое число конфликтов в регионе.

Ситуация с Украиной существенно отличается от обстоятельств, связывавших США и Саудовскую Аравию не в пользу Киева, пишет WSJ. Американский и саудовский нефтяные секторы, а также вооруженные силы двух стран были тесно переплетены в течение десятилетий, до того как была принята «доктрина Картера».

«Доктрина Картера», провозглашавшая защиту региона Персидского залива от притязаний Советского Союза одним из приоритетов политики США на Ближнем Востоке, была написана экс-советником американского президента по национальной безопасности Збигневом Бжезинским. Она была провозглашена в 1980 году в ответ на ввод советских войск в Афганистан.

Сырьевая промышленность Украины, в отличие от саудовской, столкнулась с серьезными препятствиями для иностранных инвестиций, поскольку значительная часть месторождений полезных ископаемых перешла под контроль России, пишет WSJ. Если американские компании в конечном итоге придут на Украину, им потребуются годы, чтобы начать работу, и даже в этом случае нет гарантии, что разработка будет прибыльной, говорится в статье. Это может поставить под угрозу любые обязательства США по гарантиям безопасности, отмечает издание.

Киев добивался получения от США гарантий безопасности в обмен на заключение сделки о совместном доступе к украинским полезным ископаемым. Дискуссии активно велись в течение последних нескольких недель, но после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в конце февраля были приостановлены. Однако Вашингтон по-прежнему ожидает, что сделка будет заключена, сказал госсекретарь США Марко Рубио 11 марта по итогам переговоров украинской и американской делегаций в Джидде.