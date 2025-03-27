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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил о планах Макрона позвонить Трампу после саммита

Bloomberg: Макрон планирует позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»
Сюжет
Военная операция на Украине
27 марта пройдет саммит «коалиции желающих». Президент Франции после этого планирует позвонить американскому коллеге, чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует позвонить американскому коллеге Дональду Трампу после саммита стран «коалиции желающих», чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника канцелярии французского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 26 марта в Париж. Он примет участие в саммите и, как ожидается, обсудит прошедшие переговоры с США в Саудовской Аравии. После встречи с Макроном он заявил, что «пора переходить к серьезным дискуссиям о гарантиях безопасности и присутствии на Украине контингента» партнеров Киева.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться: должна ли отправка европейских сил быть одобрена Россией и следует ли их развертывать после достижения мирного соглашения или до этого, сообщает Bloomberg. Французский президент подчеркнул, что «Россия не может диктовать условия прочного мира». Саммит «коалиции желающих» пройдет 27 марта.

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Фото:Dominique A. Pineiro / Zuma / Global Look Press

В качестве одной из составляющих гарантий для Киева Макрон и британский премьер Кир Стармер предлагают отправку европейских миротворцев на Украину после достижения мира. Союзники также рассчитывают на поддержку США. Стармер и Макрон уже пытались лично убедить Трампа поддержать размещение европейских сил на Украине после прекращения огня.

В Вашингтоне не исключали, что Европа физически не будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта. Как писал The Economist, ей, чтобы участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, нужно выдвинуть представителя, который стал бы «единым посредником» между европейскими странами и остальными государствами. Таким посредником мог бы стать Макрон, отмечало издание. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что, если Трамп хочет «мира через силу», это «возможно только при поддержке Европейского союза и его государств-членов».

Глава МИД России Сергей Лавров называл «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» неприемлемым для Москвы.

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Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон Дональд Трамп конфликт на Украине
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