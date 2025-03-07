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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЕК заявила, что Трамп хочет на Украине «мира через силу»

Сюжет
Военная операция на Украине

Достижение «мира через силу» на Украине, как этого хочет президент США Дональд Трамп, возможно только при поддержке Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

«Мы все хотим мира через силу, справедливого и прочного мира. И это также в интересах президента Трампа — добиться мира через силу», — сказала он (цитата по The Telegraph).

Глава ЕК добавила, что, если Трамп хочет «мира через силу», это «возможно только при поддержке Европейского союза и его государств-членов».

Лидеры ЕС одобрили план перевооружения Европы
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В феврале Вашингтон допустил, что Европа физически не будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

The Economist отметил, что Европе, чтобы участвовать в мирных переговорах об урегулировании между Россией и Украиной, нужно выдвинуть представителя, который стал бы «единым посредником» между европейскими странами и остальными государствами. Издание допустило, что им мог бы стать французский президент Эмманюэль Макрон.

Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили план перевооружения Европы на €800 млрд, который предложила фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляйен США Дональд Трамп Украина ЕС
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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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