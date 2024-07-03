Посол США объяснила смысл санкций против России

Целью санкций Вашингтона является затруднение ведения Россией боевых действий на Украине, ограничения не направлены на россиян, заявила посол США. Москва считает незаконными рестрикции Запада

Линн Трейси (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Санкции Вашингтона не направлены на «усложнение жизни россиян», их цель — затруднить ведение боевых действий на Украине, заявила в интервью RTVI посол США в России Линн Трейси.

Ее попросили уточнить смысл западных санкций, которые, по словам журналиста RTVI, не сломили военный потенциал России и сплотили бизнес и элиту вокруг Кремля.

«Прежде всего санкции — это не выключатель света. Их нельзя включить или выключить. Это занимает время, и только по прошествии этого времени мы видим, что они становятся эффективными, начинают работать с целью ослабить военно-промышленную базу России, ее способность вести войну против своего соседа Украины», — ответила Трейси.

По ее словам, США считают, что уже введенные санкции «продолжат работать», и в будущем также сфокусируются на ограничениях, направленных на ослабление военного потенциала России.

«Цель санкций состояла не в том, чтобы наказать россиян или усложнить им жизнь. Они направлены на то, чтобы постараться затруднить ведение войны. И я думаю, что по мере того, как мы будем лучше понимать, что нужно делать для ослабления военно-промышленного потенциала России и снижения ее способности наносить удары по своему соседу, вам будет все заметнее их дополнительный эффект», — добавила посол США.

12 июня США значительно расширили санкции против России. Под ограничения в том числе попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). В Вашингтоне сочли, что россияне и граждане других стран «получают прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия». Так, НКЦ — контрагент во всех валютных сделках на Мосбирже.

В результате Центробанк приостановил биржевые торги в долларах и евро, сделки с этими валютами будут проводиться на внебиржевом рынке. Как уточнили в регуляторе, официальные курсы доллара и евро к рублю будут определяться по банковской отчетности и данным цифровых платформ внебиржевых торгов.

Россия считает незаконными санкции Запада. В Кремле в ответ на ограничения против Мосбиржи заявили, что Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. Там также анонсировали ответные действия, «которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».

Все попытки США и их союзников сдержать и изолировать Россию, в том числе санкциями, провалились, написал Владимир Путин в статье перед визитом в КНДР в июне этого года.