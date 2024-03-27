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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Зорькин назвал условия, при которых КС выскажется о смертной казни

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Валерий Зорькин
Валерий Зорькин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Конституционный суд выскажется по вопросу смертной казни после «официального запроса уполномоченных представителей», заявил агентству «РИА Новости» председатель суда Валерий Зорькин.

В пресс-службе суда отметили, что по вопросу проверки конституционности положений нормативного акта вправе обратиться государственные органы (например, не менее 90 депутатов Думы), по вопросу толковании положений Основного закона — высшие органы власти (например, Дума в целом), если вопрос касается конституционности законопроекта — только президент.

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«Основанием к рассмотрению дела, как правило, является неопределенность в вопросе о конституционности нормы или неопределенность в вопросе о понимании положения Конституции. Наличие такой неопределенности определяется самим Конституционным судом, когда он решает, принимать ли дело к рассмотрению. Но при этом, конечно, он решает этот вопрос не изолированно от состояния правовой системы и запроса общества на обретение определенности в поставленном вопросе», — сказали в суде.

Дискуссия о смертной казни, на которую в России действует мораторий, возобновилась после теракта в «Крокус Сити Холле». Жертвами теракта, по последним данным, стали 140 человек.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Материал дополняется.

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Андрей Гатинский
Конституционный суд Валерий Зорькин смертная казнь
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