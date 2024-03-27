NYT рассказала об обидах в Белом доме на Обаму

Президент Обама и вице-президент Байден не сразу сработались: помощники не могли наладить контакт, а позиции по Афганистану серьезно расходились, пишет NYT. Кроме того, подчиненные Байдена не забыли, как ему предпочли Клинтон

Барак Обама и Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

По мере приближения дня выборов в США нынешний президент Джо Байден регулярно обсуждает происходящее со своим предшественником Бараком Обамой, их отношения стали чрезвычайно теплыми, но так было не всегда, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Когда Байден раздумывал о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2016 года, именно Обама мягко дал понять, что этого делать не стоит, и кандидатом от демократов стала Хиллари Клинтон. Ее посчитали имеющей больше шансов на победу. Среди помощников Байдена это решение стало причиной недоверия и негодования. Некоторых из них продолжают работать в Белом доме и считают, что Обама и его советники пренебрегли Байденом, который, по их мнению, мог победить Дональда Трампа на тех выборах.

Как пишет издание, Обаме в начале их совместной работы потребовалось время, чтобы проникнуться симпатией к Байдену, которого пригласили как «вашингтонского старейшину» на помощь малоопытному президенту. Периодически Байден и члены его команды жаловались, что помощники Обамы не ценят их помощь и стратегические советы.

Кроме того, Байден выступал решительно против решения Обамы об увеличении американского контингента в Афганистане в 2009 году. Эти разногласия стали объектом изучения специального прокурора Робертуа Гура, который изучал обращение Байдена с секретными документами.

Ключевой точкой, которая изменила отношения Обамы и Байдена стала смерть сына нынешнего президента Бо в 2015 году. Тогда Обама выступил с неожиданно теплой речью. Источники NYT рассказали, что Байден был ошеломлен сказанным.

Любое сохраняющееся недоверие на уровне сотрудников Байдена и Обамы исчезло по мере того, как они сотрудничают, что обеспечить переизбрание нынешнего президента, рассказали источники издания.

В середине марта и Трамп, и Байден в ходе кокусов и праймериз набрали более 50% голосов, необходимых им для выдвижения от Республиканской и Демократической партий соответственно.

Голосование состоится в ноябре, инаугурация назначена на январь 2025 года.