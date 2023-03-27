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Арестович заявил о ключевой роли дальнобойных систем для контрнаступления

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Системы поражения на большом расстоянии являются ключевым элементом для проведения успешного контрнаступления на Украине, заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать наземными войсками. В противном случае будем нести серьезные потери», — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что кроме качественно новых систем Украине необходимо получить в достаточном количестве боеприпасы для уже полученных вооружений.

Киев неоднократно обращался к США с просьбой о поставках дальнобойных ракетных систем.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что зона безопасности на территории проведения спецоперации будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент в послании к Федеральному собранию.

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Путин также заявил, что Запад увеличивает поставки оружия на Украину для того, чтобы переломить ход спецоперации, и использует украинцев как таран против России. «Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок. Всем и так это хорошо известно», — отметил президент.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 8 февраля заявил, что предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому оружие большей дальности.

Теги
Алексей Арестович ракеты поставки оружия
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