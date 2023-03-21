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Иран заявил о надежде на огромный объем своповых поставок топлива Россией

Иран заявил о надежде на огромный объем своповых поставок нефти и газа из России
Фото: Ahmad Halabisaz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Ahmad Halabisaz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в текущем году. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

«За очень короткий промежуток времени некоторые из стран — соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок», — сказал он.

Своповые поставки — это так называемые поставки по схеме замещения. Такой механизм используется, если стороны не могут поставлять ресурс напрямую.

О том, что Россия и Иран могут договориться о своповых поставках нефти и газа, еще в октябре говорил вице-премьер Александр Новак. Он допускал, что соответствующее соглашение стороны заключат до конца года. На первом этапе речь может идти о поставках 5 млн т нефти и до 10 млрд куб. м газа, уточнял вице-премьер.

Теги
экспорт нефти экспорт газа Иран
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