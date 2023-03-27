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В Таиланде желтые и красные карточки показали туристам

В Таиланде выдали желтые и красные карточки шести нарушившим правила туристам
В Таиланде выдали первые желтые и красные карточки шестерым туристам, нарушившим правила во время пребывания в стране. Получивших красные карточки немедленно депортировали. «Карточная» система заработала на Пхукете и в Паттайе
Фото: Pongmanat Tasiri / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Pongmanat Tasiri / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Таиланде с начала марта желтые и красные карточки за нарушение условий пребывания выдали шестерым иностранным гражданам, сообщает The Thaiger со ссылкой на данные иммиграционной службы Пхукета.

Красные карточки, которые подразумевают немедленную депортацию из страны и запрет на повторный въезд, были вручены гражданину Швеции и Франции.

Желтые, которые подразумевают, что турист может остаться до конца разрешенного срока, но затем будет ограничен в повторном въезде в страну, получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции. О правонарушениях иностранного гражданина на территории страны уведомляют также соответствующее консульство в Таиланде. Продолжительность запрета на въезд в страну будет определена в зависимости от тяжести правонарушения.

Программа пробных карт была запущена иммиграционной службой Пхукета с марта. Согласно сообщению иммиграционной службы карточки будут выдавать за поведение, которое привело к проблемам или каким-либо образом «угрожало обществу». Какого рода правонарушения будут расцениваться как угрожающие обществу, представитель иммиграционной полиции не уточнял. На пресс-конференции, посвященной новым правилам, в качестве наиболее распространенных среди иностранных граждан в Таиланде упоминались нарушения правил дорожного движения, отсутствие шлема при езде на мотоцикле, отсутствие водительских прав и опасное вождение. В перспективе этот опыт могут распространить на другие популярные туристические точки, такие как Чиангмай и Самуи, если она окажется эффективной, пишет The Thaiger. Аналогичная программа уже  стартовала 23 марта в Паттайе, сообщал Phuket News.

Сейчас правоохранительные органы Таиланда рассматривают уголовные дела или ведут судебные процессы в отношении 181 иностранца, пишет The Thaiger. По данным иммиграционной службы Пхукета, большинство иностранцев, замешанных в этих делах, — выходцы из России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Большинство правонарушений зафиксировано на Патонге. Наиболее распространенные правонарушения — вождение в нетрезвом виде, просроченное пребывание, незаконный въезд в королевство и работа без разрешения.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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