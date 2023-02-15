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В Таиланде пообещали наказать мигрантов за «кражу» у местных рабочих мест

Власти Таиланда будут наказывать мигрантов за «кражу» рабочих мест у граждан страны
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Тайские власти начнут наказывать мигрантов по закону, если окажется, что они занимают рабочие места, предназначенные для местных. Об этом заявил министр труда страны Сухарт Чомклин, передает Bangkok Post.

В случае, если мигранты будут работать без разрешения, на них будет наложен штраф в размере до 50 тыс. бат (около $1460), а работодателей оштрафуют на сумму до 100 тыс. бат (примерно $2920) за каждого нанятого ими мигранта без разрешения на работу. Таким образом власти хотят добиться отсутствия дефицита на рынке труда для граждан страны.

«Если мигранты повторят правонарушение, их работодателям грозит до года тюремного заключения, штраф, или и то, и другое. Они также будут подлежать трехлетнему отстранению от найма рабочих-мигрантов», — добавил министр.

Как пишет издание, в Таиланде для мигрантов закрыты следующие профессии: водители общественного транспорта, парикмахеры и резчики по дереву. В Трудовом кодексе страны говорится, что мигранты имеют право только на два типа работ: продажа товаров и черновая работа.

Накануне тайские власти ввели туристический сбор, он начнет действовать с 1 июня. Туристический сбор составит 300 батов (около $8,6) с человека, прибывающего в Таиланд воздушным путем, и 150 батов (около $4,3) с путешественников, прибывших по морю или по суше. Деньги пойдут на развитие туризма Таиланда и для страховки иностранцев во время их поездки по стране.

Теги
Таиланд мигранты штрафы Минтруд
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