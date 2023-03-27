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Прокуратура признала нежелательной украинскую «KpымSOS»

Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России украинскую «KpымSOS»
Власти сочли, что цели организации — «деоккупация и реинтеграция» Крыма, а также возвращение его Украине — направлены на нарушение территориальной целостности России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала нежелательной организацией украинскую «KpымSOS» — она называет своей миссией «деоккупацию Крыма и реинтеграцию полуострова».

Прокуратура сочла, что организация после начала спецоперации «активно участвует в информационной кампании», направленной на дискредитацию российской армии, а ее цели «направлены на нарушение территориальной целостности России».

Прокуратура также сообщила, что партнерами «KpымSOS» являются «Национальный фонд в поддержку демократии» и «Международное партнерство по правам человека» — обе организации признаны нежелательными в России.

Всего в списке иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в России, на данный момент значатся 77 структур. НПО с таким статусом запрещено вести деятельность в России.

Американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED) стал первой нежелательной организацией в России. Он был внесен в перечень летом 2015 года. Генпрокуратура тогда утверждала, что NED «участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, дискредитации службы в Вооруженных силах России». В 2013–2014 годах фонд, заявляли в ведомстве, перечислил российским коммерческим и некоммерческим структурам около $5,2 млн. Вашингтон назвал действия властей «еще одним примером растущего давления российского правительства на независимые голоса и еще одним преднамеренным шагом, который направлен на изоляцию россиян от остального мира».

NED — неправительственная организация, созданная в 1983 году по инициативе президента США Рональда Рейгана, объявившего, что для победы над мировым коммунизмом западные страны должны помогать развивающимся в строительстве демократии. Организация финансируется конгрессом США.

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Летом 2021 года нежелательной была объявлена деятельность бельгийской International Partnership for Human Rights («Международное партнерство за права человека»). Власти сочли, что НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

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Андрей Гатинский, Елена Чернышова
нежелательные организации Украина
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