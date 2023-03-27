Прокуратура признала нежелательной украинскую «KpымSOS»

Власти сочли, что цели организации — «деоккупация и реинтеграция» Крыма, а также возвращение его Украине — направлены на нарушение территориальной целостности России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала нежелательной организацией украинскую «KpымSOS» — она называет своей миссией «деоккупацию Крыма и реинтеграцию полуострова».

Прокуратура сочла, что организация после начала спецоперации «активно участвует в информационной кампании», направленной на дискредитацию российской армии, а ее цели «направлены на нарушение территориальной целостности России».

Прокуратура также сообщила, что партнерами «KpымSOS» являются «Национальный фонд в поддержку демократии» и «Международное партнерство по правам человека» — обе организации признаны нежелательными в России.

Всего в списке иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в России, на данный момент значатся 77 структур. НПО с таким статусом запрещено вести деятельность в России.

Минюст внес Transparеncy International в список нежелательных организаций Общество

Американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED) стал первой нежелательной организацией в России. Он был внесен в перечень летом 2015 года. Генпрокуратура тогда утверждала, что NED «участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, дискредитации службы в Вооруженных силах России». В 2013–2014 годах фонд, заявляли в ведомстве, перечислил российским коммерческим и некоммерческим структурам около $5,2 млн. Вашингтон назвал действия властей «еще одним примером растущего давления российского правительства на независимые голоса и еще одним преднамеренным шагом, который направлен на изоляцию россиян от остального мира».

NED — неправительственная организация, созданная в 1983 году по инициативе президента США Рональда Рейгана, объявившего, что для победы над мировым коммунизмом западные страны должны помогать развивающимся в строительстве демократии. Организация финансируется конгрессом США.

Летом 2021 года нежелательной была объявлена деятельность бельгийской International Partnership for Human Rights («Международное партнерство за права человека»). Власти сочли, что НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.