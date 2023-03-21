Минюст внес Transparеncy International в список нежелательных организаций
Международная неправительственная организация Transparеncy International, чья штаб-квартира находится в Берлине, внесена в перечень нежелательных в России, сообщает Минюст.
Организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.
Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной в начале марта. Ведомство сообщило, что работа организации выходит за рамки декларированных целей и задач.
Как утверждает Генпрокуратура, Transparency «формально выступает» за борьбу с коррупцией во всем мире, но на самом деле вмешивается во внутренние дела России, что «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Тогда в Transparency сообщили, что им неизвестно, что послужило основанием для этого решения.
На данный момент в перечне Минюста 77 организаций.
Международное движение Transparency International было основано в 1993 году экс-директором Всемирного банка Петером Айгеном. Сейчас у него открыты отделения более чем в 100 странах. Российское существует с 1999 года, оно зарегистрировано как автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» (в 2015 году был признан иноагентом).