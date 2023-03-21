Минюст внес Transparеncy International в список нежелательных организаций

Вид на здание Министерства юстиции РФ (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Международная неправительственная организация Transparеncy International, чья штаб-квартира находится в Берлине, внесена в перечень нежелательных в России, сообщает Минюст.

Организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.

Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной в начале марта. Ведомство сообщило, что работа организации выходит за рамки декларированных целей и задач.

Как утверждает Генпрокуратура, Transparency «формально выступает» за борьбу с коррупцией во всем мире, но на самом деле вмешивается во внутренние дела России, что «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Тогда в Transparency сообщили, что им неизвестно, что послужило основанием для этого решения.

На данный момент в перечне Минюста 77 организаций.

Международное движение Transparency International было основано в 1993 году экс-директором Всемирного банка Петером Айгеном. Сейчас у него открыты отделения более чем в 100 странах. Российское существует с 1999 года, оно зарегистрировано как автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» (в 2015 году был признан иноагентом).