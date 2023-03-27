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Washington Post назвала проблему, «разъедающую» оборонный сектор Европы

Washington Post: Хотя Европа и помогает Украине, усилия стран слишком вялые
Коллективные усилия Европы по обеспечению собственной безопасности и помощи Украине слишком вялые, в частности, большинство европейских государств не добилось прогресса в увеличении расходов на оборону
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Европа пренебрегает долгосрочными проблемами оборонной промышленности в большинстве стран континента, пишет The Washington Post.

Согласие стран ЕС потратить $2,2 млрд на то, чтобы отправить на Украину 1 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев и в долгосрочной перспективе нарастить производство боеприпасов, пусть и удовлетворяет потребности Киева, коллективные усилия по обеспечению собственной безопасности и помощи Украине слишком запаздывают, обращает внимание газета.

«Для Европы остается нерешенной долгосрочная разъедающая проблема с оборонной промышленностью: в большинстве стран ЕС она атрофировалась после распада Советского Союза, который произошел больше трех десятилетий назад, и до сих пор не пришла в себя», — пишет WP.

Большинство европейских союзников США, согласно годовому отчету генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, не добились большого прогресса в увеличении расходов на оборону, несмотря на свои обязательства.

Так, согласно отчету альянса, в 2022 году лишь семь стран выделили 2% своего ВВП на оборону. На долю Соединенных Штатов приходилось 54% совокупного ВВП стран блока и 70% совокупных оборонных расходов. Общий объем военных расходов НАТО в прошлом году превысил $1 трлн.

Таким образом, пишет WP, ни одна из крупнейших экономик ЕС не достигла общей цели альянса по выделению не менее 2% ВВП на оборону. Помимо Соединенных Штатов, чьи расходы на оборону составляют около 3,5% ВВП, только Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии превысили двухпроцентный порог, которого все страны НАТО согласились достичь к следующему году.

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Газета также напоминает об обещании канцлера Германии Олафа Шольца, данном им через несколько дней после начала военных действий на Украине. Он пообещал, что Берлин потратит дополнительно €100 млрд евро ($108 млрд) на оборону в течение четырех лет. Тем не менее даже эта страна, четвертая по величине экономика мира и «промышленная динамо-машина Европы», оказалась неспособной быстро запустить производство, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины. Хотя треть средств, обещанных Шольцем, уже выделена, до сих пор ничего не потрачено. Заторможенность Берлина обусловлена вянущей более 30 лет оборонной промышленностью и раздутой бюрократией, поясняет WP.

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Теги
Елена Чернышова
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