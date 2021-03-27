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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии заявили о 100 задержанных при «близких к нулю» протестах

В Минске и ряде других городов Белоруссии прошли точечные задержания, сообщили в МВД республики. Всего в отделения милиции доставили 100 человек, ранее ведомство сообщало о почти «нулевой» протестной активности
Фото: AP
Фото: AP

В Белоруссии за административные нарушения, в том числе за пикеты, задержаны более 100 человек, сообщила агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка, — сказала Чемоданова.

По ее словам, больше всего задержанных было в Минске, где обычно проходят самых многочисленные акции протеста. В то же время Чемоданова отметила, что митингов, к которым призывала оппозиция, 27 марта «МВД не зафиксировало».

Ранее Чемоданова сообщила, что «протестная активность приближена к нулю». По ее словам, в Белоруссии не было «ни одного несанкционированного массового мероприятия», и были замечены лишь «малочисленные группы с незарегистрированной символикой».

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Фото:belteanews / Twitter

В Telegram-канале МВД также опубликовали видео задержания человека с газовым и сигнальным пистолетами. В ролике милиция указала на оппозиционные Telegram-каналы, на которые подписан мужчина, при этом все подписки были свежими.

На фоне призывов оппозиции к акциям протестов в Минске на улице Саперов неподалеку от президентской резиденции разместили спецтехнику, сообщили Telegram-канал NEXTA Live и корреспондент ТАСС. По информации канала, там стоят «автозаки, водометы, джипы с колючей проволокой и бронетехника».

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Александр Лукашенко на фоне призывов оппозиции к протестам 27 марта провел матч в составе своей хоккейной команды, после которого сфотографировался с фанатами, сообщил приближенный к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул первого». «Батька нарасхват», — говорится в подписи к фото.

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Фото:EurovisionSongContest / Facebook

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа 2020 года. Они начались после президентских выборов. Как объявила ЦИК республики, их выиграл Лукашенко, который находится у власти 26 лет. По данным Центризбиркома, он набрал более 80% голосов, его главная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.

Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными. Лукашенко неоднократно опровергал такую информацию и признал выборы состоявшимися. По его словам, протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа. Россия, в отличие от большинства европейских стран, также признала выборы в республике легитимными.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Белоруссия протесты задержания
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