В Белоруссии заявили о 100 задержанных при «близких к нулю» протестах

В Минске и ряде других городов Белоруссии прошли точечные задержания, сообщили в МВД республики. Всего в отделения милиции доставили 100 человек, ранее ведомство сообщало о почти «нулевой» протестной активности

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В Белоруссии за административные нарушения, в том числе за пикеты, задержаны более 100 человек, сообщила агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка, — сказала Чемоданова.

По ее словам, больше всего задержанных было в Минске, где обычно проходят самых многочисленные акции протеста. В то же время Чемоданова отметила, что митингов, к которым призывала оппозиция, 27 марта «МВД не зафиксировало».

Ранее Чемоданова сообщила, что «протестная активность приближена к нулю». По ее словам, в Белоруссии не было «ни одного несанкционированного массового мероприятия», и были замечены лишь «малочисленные группы с незарегистрированной символикой».