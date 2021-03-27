В Белоруссии заявили о 100 задержанных при «близких к нулю» протестах
В Белоруссии за административные нарушения, в том числе за пикеты, задержаны более 100 человек, сообщила агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«Более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка, — сказала Чемоданова.
По ее словам, больше всего задержанных было в Минске, где обычно проходят самых многочисленные акции протеста. В то же время Чемоданова отметила, что митингов, к которым призывала оппозиция, 27 марта «МВД не зафиксировало».
Ранее Чемоданова сообщила, что «протестная активность приближена к нулю». По ее словам, в Белоруссии не было «ни одного несанкционированного массового мероприятия», и были замечены лишь «малочисленные группы с незарегистрированной символикой».