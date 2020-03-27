В НАТО официально появился новый участник

Протокол о вступлении страны в альянс его участники подписали еще в феврале 2019 года. После ратификации документа страна вступила в НАТО. Церемония поднятия национального флага пройдет 30 апреля в штаб-квартире альянса

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Северная Македония официально вошла в состав НАТО и стала 30-м участником альянса, сообщается на его сайте.

Протокол о присоединении страны члены организации подписали еще 6 февраля прошлого года, в декабре его ратифицировали США, а затем, в феврале 2020 года, и парламент самой Северной Македонии, как этого требовала процедура вступления в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страна является давним участником миссий по обеспечению безопасности, проводимых под руководством альянса, в том числе в Косово и Афганистане. Церемония поднятия флага Северной Македонии состоится 30 апреля в штаб-квартире НАТО.

Вступление Северной Македонии в альянс было длительным, в частности, из-за выступившей против него Греции. Власти страны — члена НАТО утверждали, что топоним «Македония» распространяется и на греческую Эгейскую Македонию, что дает возможность македонцам предъявлять права на греческие территории и культурное наследие. В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение, в рамках которого страна получила новое название — Северная Македония. Парламент Греции 9 февраля ратифицировал протокол о ее вступлении в НАТО.