Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление республики в НАТО

Йенс Столтенберг и Зоран Заев (Фото: Georgi Licovski / ТАСС )

Депутаты парламента Северной Македонии большинством голосов поддержали ратификацию договора о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает местное агентство Makfax. Из 116 депутатов, присутствовавших в зале, 114 проголосовали «за».

После голосования перед зданием парламента подняли флаг альянса. «Флаг НАТО поднят перед зданием парламента! Поздравляем!» — говорится в Twitter Минобороны Северной Македонии.

Для того чтобы процедура вступления Северной Македонии в Североатлантический альянс была завершена, соответствующий протокол должны ратифицировать все страны — члены НАТО. Это уже сделали все государства, состоящие в блоке, кроме Испании.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение, согласно которому Афины не будут препятствовать вступлению Македонии в НАТО, если страна сменит название на Северную Македонию. Старое название соседней страны не устраивало Грецию из-за того, что топоним «Македония» географически распространяется на греческие области. Это, по мнению Афин, могло бы стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

В феврале 2019 года Македония официально сменила название, устранив тем самым препятствие для вступления в Североатлантический альянс.