США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Соединенные Штаты ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем аккаунте в Twitter.

«Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!», — написал он.

В начале февраля парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в альянс. Его поддержали 153 депутата из 294. Протокол о вступлении республики в НАТО также подписали страны-члены Североатлантического альянса.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение, согласно которому Афины не будут блокировать попытки Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу, если страна сменит название на Республику Северная Македония. Грецию не устраивало то, что топоним «Македония» географически распространяется на греческую Эгейскую Македонию, что, по мнению Афин, могло бы стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье. В конце февраля текущего года Македония официально сменила название.