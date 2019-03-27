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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,52%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Политика ,  
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Помпео назвал «операции влияния» России угрозой для Запада
Россия угрожает Западу не только возможной военной агрессией, но и «операциями влияния», заявил глава Госдепа США
Майк Помпео (Фото: Jim Young / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что проводимые Россией «операции влияния» представляют угрозу. Об этом он сообщил в письменном заявлении (*pdf) в комитет по ассигнованиям палаты представителей.

«Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии и теперь включают в себя операции влияния, нацеленные на Америку и Запад», — сказано там.

Госсекретарь отметил, что в проекте бюджета Госдепа на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019-го. — РБК) приоритетной является борьба с враждебным влиянием России в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Сколько средств планируется направить на эти цели и что понимается под «операциями влияния», в заявлении Помпео не уточняется.

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Трамп предложил направить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием России»

В марте президент США Дональд Трамп предложил направить $500 млн на борьбу с пагубным влиянием России. Эти средства предусмотрены в проекте бюджета на 2020 финансовый год, их планируется выделить на укрепление безопасности, защиту территориальной целостности и стимулирование партнеров США отказаться от использования российской техники.

Также деньги пойдут на устраненеие уязвимостей в макроэкономической среде, «которые российское государство намерено использовать в своих целях». На 2020 год Трамп предлагает выделить Госдепартаменту и Агентству по международному развитию $40 млрд, что на 23% меньше, чем было заложено в бюджете на текущий год.

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СМИ узнали о том, как в Белом доме отговорили Трампа от отмены санкций

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что стране нужно ежегодно увеличивать инвестиции в оборону на 3-5%, чтобы сохранить военное преимущество над Россией и КНР.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Майк Помпео, Госдеп США
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