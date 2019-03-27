Помпео назвал «операции влияния» России угрозой для Запада

Россия угрожает Западу не только возможной военной агрессией, но и «операциями влияния», заявил глава Госдепа США

Майк Помпео (Фото: Jim Young / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что проводимые Россией «операции влияния» представляют угрозу. Об этом он сообщил в письменном заявлении (*pdf) в комитет по ассигнованиям палаты представителей.

«Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии и теперь включают в себя операции влияния, нацеленные на Америку и Запад», — сказано там.

Госсекретарь отметил, что в проекте бюджета Госдепа на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019-го. — РБК) приоритетной является борьба с враждебным влиянием России в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Сколько средств планируется направить на эти цели и что понимается под «операциями влияния», в заявлении Помпео не уточняется.