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Apple $197 (+3,8%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Новые санкции США ,  
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СМИ узнали о том, как в Белом доме отговорили Трампа от отмены санкций
После твита Трампа об отмене санкций США, введенных за нарушение санкционного режима в отношении КНДР, чиновники Белого дома несколько часов убеждали президента США в том, что он не прав, пишет Bloomberg. И Трамп передумал
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на самом деле хотел снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР. Однако чиновники Белого дома убедили президента этого не делать, а затем изобрели объяснение для твита Трампа, в котором он успел объявить о своем решении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Трамп объявил о снятии дополнительных санкций против Северной Кореи в пятницу, 22 марта. «Минфином США было объявлено, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к существующим санкциям по Северной Корее. Я распорядился отозвать эти дополнительные санкции!» — написал американский лидер в Twitter, отметив, что ограничительные меры были введены Минфином ранее в тот же день.

Однако в пятницу Минфин никакие дополнительные санкции против Северной Кореи не вводил.

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А вот в четверг, 21 марта, ведомство включило в санкционный список, связанный с КНДР, две китайские судоходные компании — Dalian Haibo и Liaoning Danxing. В Вашингтоне пришли к заключению, что суда этих компаний участвовали в схемах перегрузки нефти, предназначенной КНДР, способом с корабля на корабль в открытом море. Поставки угля и нефти Пхеньяну при этом ограничены квотами в соответствии с санкциями Совбеза ООН.

Таким образом, на тот момент, когда Трамп опубликовал свой твит, было неясно, о каких санкциях Минфина идет речь, а официальные представители администрации президента на протяжении нескольких часов воздерживались от пояснений.

Позднее, однако, Белый дом сообщил, что Трамп не отменял санкции, введенные Минфином 21 марта, а не дал вступить в силу новым масштабным санкциям, которые готовились 22 марта.

По словам двух собеседников Bloomberg, знакомых с этим вопросом, в то время Минфин США не готовил никаких дополнительных санкций в отношении Северной Кореи.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дональд Трамп, Северная Корея, санкции США
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