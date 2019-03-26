СМИ узнали о том, как в Белом доме отговорили Трампа от отмены санкций

СМИ узнали о том, как в Белом доме отговорили Трампа от отмены санкций

После твита Трампа об отмене санкций США, введенных за нарушение санкционного режима в отношении КНДР, чиновники Белого дома несколько часов убеждали президента США в том, что он не прав, пишет Bloomberg. И Трамп передумал

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на самом деле хотел снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР. Однако чиновники Белого дома убедили президента этого не делать, а затем изобрели объяснение для твита Трампа, в котором он успел объявить о своем решении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Трамп объявил о снятии дополнительных санкций против Северной Кореи в пятницу, 22 марта. «Минфином США было объявлено, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к существующим санкциям по Северной Корее. Я распорядился отозвать эти дополнительные санкции!» — написал американский лидер в Twitter, отметив, что ограничительные меры были введены Минфином ранее в тот же день.

Однако в пятницу Минфин никакие дополнительные санкции против Северной Кореи не вводил.

А вот в четверг, 21 марта, ведомство включило в санкционный список, связанный с КНДР, две китайские судоходные компании — Dalian Haibo и Liaoning Danxing. В Вашингтоне пришли к заключению, что суда этих компаний участвовали в схемах перегрузки нефти, предназначенной КНДР, способом с корабля на корабль в открытом море. Поставки угля и нефти Пхеньяну при этом ограничены квотами в соответствии с санкциями Совбеза ООН.