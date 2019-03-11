Трамп предложил направить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием России»

Одновременно с этим президент предлагает увеличить расходы Пентагона на 5% и ставит цель конкурировать не только с Москвой, но и с Пекином. Общий размер расходов, предложенный президентом, — $4,74 трлн

Дональд Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

На сайте Белого дома опубликован проект бюджета США на 2020-й финансовый год (начинается с 1 октября 2019 года. — РБК). На титульную страницу проекта вынесена фраза: «Бюджет для лучшей Америки».

Общий объем расходов — $4,74 трлн против $4,5 трлн в 2019 году. Доходы бюджета указаны на уровне $3,64 трлн, таким образом, ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн.

Из этих расходов $500 млн предлагается выделить на «борьбу с пагубным влиянием России» в «Европе, Евразии и Центральной Азии». Деньги будут направлены, в частности, на укрепление безопасности, защиту территориальной целостности союзников США, поддержку попыток партнеров США уйти от использования российской военной техники. Средства также пойдут на то, чтобы «устранить слабые места в макроэкономической среде, которые российское государство намерено использовать в своих интересах, — к примеру, энергетическая зависимость и торговля».

Всего Госдепартаменту и Агентству по международному развитию Трамп предлагает выделить $40 млрд, что на 23% меньше, чем прогнозировалось в бюджете-2019.

Министерству обороны США, напротив, предлагается выделить больше денег: $718 млрд, что на 5% (или на $33 млрд) больше, чем в 2019 году. Расходы позволят США «оставаться основной военной силой в мире», говорится в документе. В этом контексте в документе тоже упоминается Россия: приоритетом для правительства США является «стратегическая конкуренция с Китаем и Россией».