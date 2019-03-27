Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Экс-министр Михаил Абызов был задержан утром 26 марта у себя дома. Бывшего чиновника обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали в его доме утром 26 марта, рассказал РБК в суде адвокат экс-чиновника Александр Аснис.

«Да, он был задержан у себя дома вчера утром. Все слухи о том, что это произошло на трапе самолета или где-то еще, не соответствуют действительности. Сейчас он живет в Московской области и в Москве», — сказал адвокат. Защитник добавил, что 26 марта в доме Абызова провели обыск.

Видео: СК РФ

О задержании экс-министра стало известно накануне, по словам источников РБК, в операции участвовали сотрудники ФСБ. Знакомый чиновника рассказал РБК, что в Москву Абызов приехал на день рождения своего бывшего коллеги. СМИ утверждали, что чиновника задержали по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3».