Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали в его доме утром 26 марта, рассказал РБК в суде адвокат экс-чиновника Александр Аснис.
«Да, он был задержан у себя дома вчера утром. Все слухи о том, что это произошло на трапе самолета или где-то еще, не соответствуют действительности. Сейчас он живет в Московской области и в Москве», — сказал адвокат. Защитник добавил, что 26 марта в доме Абызова провели обыск.
О задержании экс-министра стало известно накануне, по словам источников РБК, в операции участвовали сотрудники ФСБ. Знакомый чиновника рассказал РБК, что в Москву Абызов приехал на день рождения своего бывшего коллеги. СМИ утверждали, что чиновника задержали по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3».