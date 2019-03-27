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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Экс-министр Михаил Абызов был задержан утром 26 марта у себя дома. Бывшего чиновника обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб.
Михаил Абызов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали в его доме утром 26 марта, рассказал РБК в суде адвокат экс-чиновника Александр Аснис.

«Да, он был задержан у себя дома вчера утром. Все слухи о том, что это произошло на трапе самолета или где-то еще, не соответствуют действительности. Сейчас он живет в Московской области и в Москве», — сказал адвокат. Защитник добавил, что 26 марта в доме Абызова провели обыск.

Видео: СК РФ

О задержании экс-министра стало известно накануне, по словам источников РБК, в операции участвовали сотрудники ФСБ. Знакомый чиновника рассказал РБК, что в Москву Абызов приехал на день рождения своего бывшего коллеги. СМИ утверждали, что чиновника задержали по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3».

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Что известно о компаниях — новосибирских активах Михаила Абызова

Помимо Абызова, в деле несколько фигурантов — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденгберг, Александр Пелипасов. Против них возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, а также создании, участии и руководстве в организованном преступном сообществе.

По версии следствия, они с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го занимались хищениями средств ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети. Фигуранты похитили 4 млрд руб., все эти средства вывели за рубеж, заявили в Следственном комитете.

Авторы: Маргарита Алехина, Константин Нагаев
Теги: Михаил Абызов
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