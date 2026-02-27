The Jerusalem Post назвала основные цели Ирана при ответе на удары США

JP: Иран в ответ на удары США будет в первую очередь бить по Израилю и базам

Целью Ирана и его союзников может стать в первую очередь Израиль: его города, инфраструктура, общины, дипломаты за рубежом, считают специалисты. Они также не исключают прямого ответа и самим США ударами по базам на Ближнем Востоке

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

В случае войны США и Ирана приоритетными целями для последнего станут Израиль, а также американские военные базы на Ближнем Востоке, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на аналитиков исследовательского центра Alma.

Хотя Израиль, вероятно, не будет прямо участвовать в американской операции против Ирана, как это было в июне, Тегеран все равно может атаковать страну с использованием ракет и беспилотников, полагают аналитики.

Кроме того, Иран может попытаться нанести удары по израильским военным объектам, критически важной гражданской инфраструктуре, аэропортам и крупным городам, считают специалисты.

Они не исключают также, что Тегеран привлечет к ответу на действия США своих союзников в регионе, например, йеменских хуситов и ливанскую «Хезболлу». Об этом ранее также писала The New York Times (NYT). Аналитики Alma предполагают, что если группировки все же будут задействованы ударах, то наиболее заметную роль из них сыграет «Хезболла».

Иран и его союзники могут не только вступить в прямое противостояние, но и попытаться организовать атаки или саботаж на территории Израиля, отвечая таким образом на удары США, отмечают эксперты.

Они утверждают, что Тегеран также не исключает вероятность нацелиться на разные цели, связанные с Израилем, по всему миру, например, посольства и дипломатов с семьями, а также учреждения, связанные еврейскими общинами.

Среди военных объектов, которые приоритетно может атаковать Иран, аналитики Alma перечисляют американские базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Все эти объекты служат важными пунктами дозаправки и ремонта для американских и союзных США военных самолетов, поясняют они.

В докладе Alma также говорится, что целью Ирана через союзные группировки могут стать американские силы, дислоцированные в Ираке. США будет сложнее поддерживать военное присутствие в регионе, также это потенциально приведет к давлению на Вашингтон изнутри и, вероятно, поднимет вопрос о снижении внешнеполитической активности на Ближнем Востоке, считают эксперты.

Военная группировка Соединенных Штатов, переброшенная в Персидский залив и Красное море, также может стать целью Ирана, говорится в статье: аналитики Alma предполагают, что Тегеран может применить против американских сил противокорабельные ракеты, дроны и особую тактику ведения боевых действий на море.

В Alma также не исключает что Иран пойдет на кибератаки с целью нанести экономический ущерб и подорвать доверие общественности к властям. Они могут быть нацелены на электросети, финансовые учреждения и гражданские системы, предполагают авторы доклада.

Напряженность в отношениях США и Ирана обострилась в последние месяцы после протестов в последнем и переговоров об иранской ядерной программе. На этом фоне Вашингтон перебросил на Ближний Восток значительную военную группировку.

Президент США Дональд Трамп говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить сделку. 19 февраля президент США заявил, что мир узнает, что будет с Ираном, через десять дней.