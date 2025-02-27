Кремль ответил на обещание Трампа помочь Киеву «вернуть как можно больше»

Трамп говорит сам и готов слышать других, что отличает его администрацию от предыдущей, заявил Песков. По его мнению, при такой готовности сторон и сохранении политической воли США и Россия смогут «пройти этот рабочий процесс»

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Важное отличие администрации президента США Дональда Трампа от предыдущей в том, что он говорит сам и готов слышать других, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Об этом Песков сказал, отвечая на вопрос, не помешает ли мирным переговорам позиция Трампа, который накануне пообещал помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий. Пресс-секретарь российского президента отметил, что вошедшие в состав России по итогам референдумов 2014 и 2022 годов территории являются «неотъемлемой частью нашей страны».

«То, что мы наблюдаем, — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная, запущенная проблема у нас на повестке дня. Но при сохранении такой политической воли двух стран и при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — заявил пресс-секретарь российского президента.

12 февраля Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, 18 февраля делегации Москвы и Вашингтона впервые с начала конфликта на Украине встретились в Эр-Рияде. 27 февраля пройдет еще одна встреча российских и американских дипломатов в Стамбуле.

Что касается публикации Bloomberg об обсуждении делегациями США и России возможного сотрудничества в Арктике, Песков рассказал, что в Эр-Рияде «действительно упоминалось широкое поле сотрудничества» для компаний из обеих стран. Однако предметных разговоров на этот счет пока не было, сообщил он, отметив, что США выступают за поэтапные решения: «сначала урегулирование [конфликта на Украине], потом экономика».

Также пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию с введением США 25-процентных пошлин на товары из ЕС, которые Трамп анонсировал накануне. В Еврокомиссии пообещали «решительный и незамедлительный» ответ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что это введение тарифов может привести к «полномасштабной торговой войне» между ЕС и США, которая будет иметь серьезные последствия для мировой экономики.

«У нас маленький товарооборот с США. Непосредственно какие-то тарифы или пошлины оказать негативного влияния на нас не могут. Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что это скажется на многих других. Мы ориентируемся на страны БРИКС, другие континенты. И там мы выстраиваем модальности, стараемся обходиться без тарифных войн», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной выгоде России в складывающейся ситуации.