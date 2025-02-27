Bloomberg узнал о плане ЕС назначить спецпосланника по миру на Украине

Посланник, если его назначат, будет представлять Европу на переговорах по украинскому конфликту. На фоне переговоров России и США в Эр-Рияде в ЕС выражали опасения, что Европу исключат из мирного процесса по Украине

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Евросоюз намерен назначить собственного спецпосланника, который будет представлять Брюссель на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС наряду с вопросами обороны и перевооружения союза, а также с темой Украины — речь о вопросах, каким должен быть мир и какие гарантии безопасности Европа готова предложить.

Американский президент Дональд Трамп 26 февраля заявил, что именно Европе, а не США предстоит предоставить Украине гарантии безопасности. Он также поддержал позицию Великобритании и Франции, которые выступают за отправку миротворческого контингента на Украину.

Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия считает неприемлемым появление войск из стран НАТО, «но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» на Украине.

Трамп назначил сразу двух спецпосланников для переговоров по украинскому урегулированию. Кит Келлог ведет диалог с Украиной и Европой, а Стив Уиткофф — с Россией. Оба уже проводили соответствующие встречи.

Уиткофф входил в американскую делегацию, которая провела встречу с российской в Саудовской Аравии, также США представляли госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

После этой встречи Ушаков сообщал, что Россия и США назначат своих представителей в переговорные группы по Украине.

На фоне прошедшей встречи в Европе выражали опасения, что ее исключат из обсуждения мирного процесса.