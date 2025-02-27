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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о плане ЕС назначить спецпосланника по миру на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Посланник, если его назначат, будет представлять Европу на переговорах по украинскому конфликту. На фоне переговоров России и США в Эр-Рияде в ЕС выражали опасения, что Европу исключат из мирного процесса по Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюз намерен назначить собственного спецпосланника, который будет представлять Брюссель на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС наряду с вопросами обороны и перевооружения союза, а также с темой Украины — речь о вопросах, каким должен быть мир и какие гарантии безопасности Европа готова предложить.

Американский президент Дональд Трамп 26 февраля заявил, что именно Европе, а не США предстоит предоставить Украине гарантии безопасности. Он также поддержал позицию Великобритании и Франции, которые выступают за отправку миротворческого контингента на Украину.

Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия считает неприемлемым появление войск из стран НАТО, «но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» на Украине.

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Дональд Трамп

Трамп назначил сразу двух спецпосланников для переговоров по украинскому урегулированию. Кит Келлог ведет диалог с Украиной и Европой, а Стив Уиткофф — с Россией. Оба уже проводили соответствующие встречи.

Уиткофф входил в американскую делегацию, которая провела встречу с российской в Саудовской Аравии, также США представляли госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

После этой встречи Ушаков сообщал, что Россия и США назначат своих представителей в переговорные группы по Украине.

На фоне прошедшей встречи в Европе выражали опасения, что ее исключат из обсуждения мирного процесса.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Евросоюз спецпредставитель мирные переговоры Военная операция на Украине
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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