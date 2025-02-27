 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Украины ограничили выезд за рубеж журналистов и деятелей культуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские журналисты и деятели культуры лишились возможности выехать за границу по письму из Минкульта из-за случаев невозвращения
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Из-за большого числа случаев, когда украинцы призывного возраста из числа работников сферы культуры и медиа, имея письмо содействия от Минкульта Украины для выезда за рубеж, не возвращались в страну, выезд таких лиц будет ограничен, сообщило ведомство на своем сайте.

«В связи с этим с 3 марта 2025 года и нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы», — сказано в сообщении.

Минкульт отметил, что относительно выезда таких лиц существовали юридические пробелы, что приводило к незаконному выезду в период военного положения. Для урегулирования вопроса будут внесены поправки в постановление правительства «О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины», сейчас они проходят межведомственное согласование.

В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с Трампом
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

В январе главком ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии в личном составе, этим он объяснил перевод военных из инженерных или логистических подразделений в пехоту. Кроме того, на Украине не раз поднимали тему массового дезертирства.

В декабре Bloomberg сообщал со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины, что с 2022 года надзорный орган завел около 96 тыс. уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои позиции, и большинство из них были начаты в этом году.

На фоне кризисной ситуации в ВСУ в феврале на Украине запустили проект «Контракт 18–24». Он позволяет молодым людям, по возрасту не попадающим под мобилизацию (обязательная начинается с 25 лет, до апреля 2024-го возрастная планка составляла 27 лет), добровольно служить в армии и получать повышенные выплаты. Им будут выплачивать 1 млн грн (2,3 млн руб.), из которых 200 тыс. грн (460 тыс. руб.) они получат сразу, а остальную сумму — в течение службы. Ежемесячное довольствие составит до 120 тыс. грн (276 тыс. руб.).

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минкульт Украины мобилизация военная служба ВСУ выезд за границу журналистика Украина
Материалы по теме
В ВСУ ответили на обвинения о дезертирствах из-за «лоялистов Сырского»
Политика
Киев пообещал бронь от мобилизации находящимся за рубежом украинцам
Политика
Советник Залужного увидел необходимость снизить возраст мобилизации в ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
МВД предупредило о мошенничестве с «тапалками» в TelegramФинансы, 16:46
Бывшая российская фигуристка пожаловалась в полицию из-за интимного фотоСпорт, 16:40
Блиновская попросила у суда отсрочку от отбывания наказанияОбщество, 16:40
«Ъ» узнал причину ужесточения меры пресечения для генерала ПоповаПолитика, 16:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 16:33
Переговоры России и США в Стамбуле продлились более шести часовПолитика, 16:31
Хозяину напавших на ребенка в Сочи собак предъявили обвинениеОбщество, 16:30
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30
Рязанского вице-премьера задержали за взятку через день после увольненияПолитика, 16:24
Власти Украины ограничили выезд за рубеж журналистов и деятелей культурыПолитика, 16:14
Полиция задержала бывших сотрудников USAID из-за акции в конгрессе СШАПолитика, 16:11
Режиссер «Простой просьбы» отказался от джина Райана Рейнолдса в сиквелеВино, 16:10
Путин предупредил спецслужбы о попытке сорвать диалог России и СШАПолитика, 16:04
Медведев предложил возместить ему штраф за камеру на Australian OpenСпорт, 16:04