Власти Украины ограничили выезд за рубеж журналистов и деятелей культуры

Украинские журналисты и деятели культуры лишились возможности выехать за границу по письму из Минкульта из-за случаев невозвращения

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Из-за большого числа случаев, когда украинцы призывного возраста из числа работников сферы культуры и медиа, имея письмо содействия от Минкульта Украины для выезда за рубеж, не возвращались в страну, выезд таких лиц будет ограничен, сообщило ведомство на своем сайте.

«В связи с этим с 3 марта 2025 года и нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы», — сказано в сообщении.

Минкульт отметил, что относительно выезда таких лиц существовали юридические пробелы, что приводило к незаконному выезду в период военного положения. Для урегулирования вопроса будут внесены поправки в постановление правительства «О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины», сейчас они проходят межведомственное согласование.

В январе главком ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии в личном составе, этим он объяснил перевод военных из инженерных или логистических подразделений в пехоту. Кроме того, на Украине не раз поднимали тему массового дезертирства.

В декабре Bloomberg сообщал со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины, что с 2022 года надзорный орган завел около 96 тыс. уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои позиции, и большинство из них были начаты в этом году.

На фоне кризисной ситуации в ВСУ в феврале на Украине запустили проект «Контракт 18–24». Он позволяет молодым людям, по возрасту не попадающим под мобилизацию (обязательная начинается с 25 лет, до апреля 2024-го возрастная планка составляла 27 лет), добровольно служить в армии и получать повышенные выплаты. Им будут выплачивать 1 млн грн (2,3 млн руб.), из которых 200 тыс. грн (460 тыс. руб.) они получат сразу, а остальную сумму — в течение службы. Ежемесячное довольствие составит до 120 тыс. грн (276 тыс. руб.).