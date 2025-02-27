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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области, сообщили в Минобороны.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — говорится в сообщении.

Хутор Никольский расположен в Суджанском районе Курской области, примерно в 3 км от села Малая Локня. По состоянию на 2010 год там проживало 27 человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторжение в Курскую область 6 августа, бои продолжаются до сих пор. 12 августа экс-губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контроль ВСУ перешло 28 населенных пунктов.

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