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Военная операция на Украине ,  
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Военные освободили два поселка в Курской области

Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области
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Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два населенных пункта — Орловка и Погребки, освобождены российскими военными в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Деревня Орловка находится в Суджанском районе области в 20 км от Суджи на дороге Суджа-Льгов. Село Погребки располагается рядом с Орловкой.

Последний раз Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта в середине февраля. Тогда российские войска освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Тогда же российские войска в ходе освобождения населенного пункта Свердликово в Курской области взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее, в середине декабря, Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Дарьино и Плехово в этом же районе Курской области.

В январе российские военные освободили еще четыре поселка в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. 27 января подразделения группировки «Север» в Курской области освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.

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