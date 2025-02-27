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Политика ,  
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Бразилия сообщила об институциональных проблемах БРИКС из-за расширения

Увеличение количество участников БРИКС привело к «дублированию работы между существующими механизмами», пояснили в МИД Бразилии. Сейчас в организацию входят девять государств
Президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва (Фото: Ton Molina / Keystone Press / Global Look Press)

БРИКС не планирует продолжить расширение в этом году, сообщили «Известиям» в МИДе Бразилии, которая на год стала председателем организации.

Новые члены присоединялись к организации в последние два года, только за 2024-й приглашения стать партнерами получили 12 стран, девять из которых согласились, окончательный ответ от трех еще не получен.

«В результате расширения возникло несколько институциональных проблем. Возникают трудности из-за растущего количества мероприятий, в некоторой степени дублирования работы между существующими механизмами и отсутствия консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив, что представляет особую сложность для новых членов», — рассказал представитель шерпы Бразилии в БРИКС Дэниель Лейтао.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Расширение должно становиться не самоцелью, а повышать потенциал и авторитет объединения, подчеркивал МИД России.

БРИКС возникло в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия.

Саудовскую Аравию пригласили в БРИКС в 2023 году. В Эр-Рияде в январе этого года заявили, что страна официально не присоединилась к БРИКС, хотя ожидалось, что она будет новой страной-участницей БРИКС. МИД России прошлым летом назвал членство королевства неоспоримым фактом, но в конце декабря Кремль сообщил, что Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС, сославшись на незавершенность внутренних процедур в рамках вступления.

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