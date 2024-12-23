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Политика ,  
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Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС

Эр-Рияд получил приглашение стать членом БРИКС еще в прошлом году, но пока продолжает оставаться в статусе приглашенной стороны. В этом году в БРИКС появилась категория государств-партнеров — с 2025 года их будет около десятка
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС, сославшись на незавершенность внутренних процедур в рамках вступления, сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге.

«Что же касается Саудовской Аравии... то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздержались. Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, [они] взяли на этот счет паузу», — сказал он.

Четыре новых участника БРИКС, которые присоединились в этом году, — Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия — «весьма активно включились в работу» БРИКС, указал помощник главы государства. По его словам, накануне казанского саммита, который проходил в октябре, в БРИКС поступило 35 заявок на подключение к деятельности объединения в том или ином качестве.

В итоге 13 странам были направлены приглашения стать государствами-партнерами. Подтвердили готовность принять этот статус девять стран: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Боливия, Куба, Уганда, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Они получат статус партнеров уже с 1 января.

Ушаков отметил, что среди стран, которые проявили интерес «к системному диалогу с БРИКС», — более 20 государств: Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Венесуэла, Гондурас, Зимбабве, Камбоджа, Колумбия, Республика Конго, Лаос, Кувейт, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Сенегал, Сирия, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

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Политика
Эр-Рияд

Саудовская Аравия была приглашена в БРИКС в 2023-м вместе с четырьмя перечисленными выше новыми членами, а также Аргентиной. Буэнос-Айрес в последний момент отозвал согласие на членство. В Эр-Рияде в январе этого года заявили, что страна официально не присоединилась к БРИКС, хотя ожидалось, что она будет членом с 1 января.

Осенью замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос РБК, сообщил, что Саудовская Аравия находится в БРИКС «в статусе приглашенной страны» и что такая ситуация «сохранится в обозримой перспективе». По словам Рябкова, Москва с уважением относится к тому, что Эр-Рияду удобно и комфортно работать в таком режиме.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Саудовская Аравия БРИКС Юрий Ушаков
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