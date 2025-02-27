Politico узнал о «трате времени» Макрона по гарантиям США для Украины

Евросоюз стремится заручиться гарантиями США по Украине, а также получить помощь для потенциального размещения миротворцев. Попытка Макрона была безуспешной, выяснил Politico

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Поездка французского президента Эмманюэля Макрона к американскому коллеге Дональду Трампу для получения конкретных обещаний насчет гарантий безопасности для Украины была безуспешной, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Макрон проинформировал о переговорах других европейских лидеров во время экстренно созванной получасовой видеоконференции. «[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

Визит был «пустой тратой времени», оценил высокопоставленный европейский чиновник. Второй дипломат счел, что Европа сейчас «довольна одинока» касательно гарантий для Украины.

Страны Европы ждут от США предоставления тяжелой техники, средств противовоздушной обороны (ПВО) и ракет большой дальности, которые бы использовали европейские миротворцы, если мирный договор будет подразумевать их размещение.

Украина настаивает на получении гарантий безопасности для прекращения конфликта. Киев настоял, чтобы они упоминались в соглашении с США по разработке полезных ископаемых, хотя, как выяснила New York Times, этому активно сопротивлялись американские переговорщики.

Трамп пообещал в конце февраля, что значительных гарантий безопасности Украина от США не получит. По его мнению, этим следует заниматься Европе: «Она там, она их ближайший сосед». Президент США поддержал позицию Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.

По словам Трампа, он обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос размещения европейских миротворцев, и тот «не имеет с этим проблем». «Да, он примет [эту идею]. Я задавал ему этот вопрос», — заверил республиканец.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».